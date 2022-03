Paskudny upadek podczas MŚJ w Zakopanem. Zawodniczka trafiła do szpitala [WIDEO]

Niebezpieczne zdarzenie na skoczni w Zakopanem miało miejsce w drugiej serii rywalizacji. Ingrid Hordvik Kleven skoczyła zaledwie 71 metrów, ale tuż przed wylądowaniem zaliczyła groźnie wyglądający upadek. Co prawda Norweżka zdołała wstać o własnych siłach, jednak skocznię opuściła już w towarzystwie asystentki medycznej.

Groźny upadek norweskiej skoczkini narciarskiej

Nowe informacje na temat stanu zdrowia zawodniczki przekazał dziennikarz TVP Sport Patryk Pancewicz. "Ingrid Hordvik Kleven została przewieziona do szpitala. Norweżka mocno uderzyła w zeskok głową i plecami, a biorąc pod uwagę przebytą kontuzję kręgosłupa, trzeba wykonać dodatkowe badania" - napisał na Twitterze.

"Uzupełniając. Norweżka skarżyła się również ból piszczela, ale prawdopodobnie to tylko stłuczenie. Wygląda na to, że nic poważnego się jej nie stało. Na badania zabrano ją po to, by mieć 100% pewności, że wszystko jest OK" - dodał później dziennikarz.

Rywalizację drużynową pań w skokach narciarskich podczas mistrzostw świata juniorów w Zakopanem wygrały Słowenki. Ich przewaga nad drugimi Japonkami wyniosła ponad 100 punktów, a nad trzecimi Niemkami ponad 120 punktów. Norweżki zakończyły rywalizację na piątej pozycji, natomiast Polki zajęły ostatnie ósme miejsce.