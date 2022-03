Zmiana lidera w Pucharze Narodów w skokach narciarskich

Zmagania w piątkowym konkursie mikstów na skoczni w Oslo wygrała co prawda Słowenia, ale to nie ona objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Na czoło wysunęła się reprezentacja Austrii, która wyprzedziła Niemcy. Walka o tytuł między tymi zespołami najwidoczniej będzie toczyła się aż do samego końca sezonu.

4 Terje Bendiksby / AP