O której kolejny konkurs skoków Raw Air? Polacy w czołówce

W czwartek odbyły się pierwsze zawody w norweskim Lillehammer, zaliczane do cyklu Raw Air. Na skoczni Lysgårdsbakken najlepszy był Stefan Kraft, który wyprzedził Ryoyu Kobayashiego i Karla Geigera. W piątek czekają nas kolejne zmagania, tym razem w mikście. Jak wygląda harmonogram na kolejne konkursy?

Polscy skoczkowie narciarscy pokazali się w Lillehammer z niezłej strony. Piotr Żyła po skokach na odległość 130 i 137 metrów zajął ósme miejsce, Kamil Stoch był 10. (129,5 i 133,5 metra), Dawid Kubacki był 15. (128,5 i 135 metrów), natomiast Paweł Wąsek zajął 23. miejsce (125,5 i 132 metry). Do drugiej serii nie awansował Kacper Juroszek (120 metrów).

Po dwóch dniach rywalizacji w Raw Air, do której zalicza się również prolog przed czwartkowym konkursem prowadzi Stefan Kraft (419,7 pkt.). Za jego plecami znajdują się Ryoyu Kobayashi (403,3 pkt.) oraz Karl Geiger (399,9 pkt.). Siódmy jest Piotr Żyła (385,9 pkt.), natomiast ósmy Kamil Stoch (385,4 pkt.).

W piątek rywalizacja w Raw Air przenosi się do Oslo, gdzie odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, którego wyniki nie będą jednak zaliczane do klasyfikacji generalnej norweskiej imprezy. Na starcie pojawi się osiem drużyn - Kanada, Finlandia, Polska, Japonia, Norwegia, Niemcy, Słowenia i Austria. Skład polskiej kadry na konkurs drużyn mieszanych to: Nicole Konderla, Piotr Żyła, Kinga Rajda, Kamil Stoch.

Trening mężczyzn przez zawodami w Oslo rozpocznie się o godzinie 11:30. O 13:45 rozpocznie się oficjalny trening kobiet, natomiast pierwsza seria konkursu mikstów zacznie się o godzinie 16:00. Transmisja z zawodów będzie dostępna na antenie TVN, Eurosportu 1 i w Player.pl.

Kolejne emocje, tym razem w konkursach indywidualnych czekają nas w sobotę. O godzinie 11:30 i 13:00 odbędą się odpowiednio prolog i konkurs indywidualny kobiet, zaś o 15:30 i 17:00 kwalifikacje i konkurs główny mężczyzn. Sobotni konkurs i kwalifikacje będą wliczane do klasyfikacji Raw Air.