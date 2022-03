Niemka ze łzami w oczach wyszła z kontroli sprzętu. Dyskwalifikacja za polskie buty

Feicht weszła do kabiny kontrolera sprzętu FIS tuż po skoku i długo z niej nie wychodziła. Jednak, gdy już pojawiła się w drzwiach, miała w oczach łzy, a spiker zawodów ogłaszał, że Niemka została wykluczona z wyników zawodów.

Niemka zdyskwalifikowana za buty. Skakała w modelu polskiej firmy Nagaba

Feicht długo dyskutowała z kontrolerami i nawet wróciła do pokoju, gdzie dokonywane jest sprawdzanie sprzętu, ale w wynikach nic już się nie zmieniło. Niemka sprawiała wrażenie, jakby nie mogła uwierzyć w powód dyskwalifikacji - chodziło o nieregulaminowe buty.

Christina Feicht po skoku podczas MŚJ w Zakopanem

Co ciekawe, Feicht nie miała na sobie sprzętu niemieckiej firmy Rass, które zazwyczaj zakładają zawodnicy i zawodniczki tej kadry, a buty polskiego producenta - Nagaby.

Feicht skoczyła w zakazanych butach? Producent ma inne zdanie

To od razu wzbudziło pytanie: czy to te same buty Nagaby, które pod koniec stycznia zostały zakazane przez FIS po kontroli sprzętu Miki Jukkary w PŚ mężczyzn w Willingen? Polacy nie mogli użyć ich podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie, a teraz według fińskiego kontrolera mieli je mieć także podczas konkursu PŚ w Lahti.

- To na pewno nie model, który nazywamy "Ferrari". Nie sprzedaliśmy go zagranicznym kadrom, choć oczywiście jest ogólnodostępny - mówi Sport.pl producent butów, Ewa Nagaba. - Musiałoby dojść do dziwnej sytuacji, w której to polska kadra będąca w posiadaniu nowego sprzętu sprzedała buty niemieckim skoczkiniom. Podejrzewam, że przyczyna dyskwalifikacji jest jednak inna. Wcale nie musi chodzić o nasz model uważany przez FIS za nieprzepisowy. To mogły być stare buty, które zużyły się i stały niewymiarowe. Takie egzemplarze niemiecka kadra faktycznie mogła kupić - zdradza.

FIS i niemiecka kadra jeszcze nie odpowiedziały nam na zapytania ws. dyskwalifikacji Feicht. Mistrzynią świata juniorek została Słowenka Nika Prevc, która wyprzedziła rodaczkę Taję Bodlaj i Alexandrę Loutitt z Kanady.