Sensacyjne słowa Tajnera o zmianie trenera skoczków. Potwierdził głównych kandydatów

W czwartek prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner starał się rozdwoić. Pod Średnią Krokwią w Zakopanem oglądał konkurs kobiet na mistrzostwach świata juniorów, a jednocześnie śledził, jak idzie polskim skoczkom podczas pierwszego konkursu turnieju Raw Air w Lillehammer.

Jakub Balcerski: Ósme miejsce Piotra Żyły, dziesiąte Kamila Stocha, piętnaste Dawida Kubackiego, 23. Pawła Wąska, 36. Kacpra Juroszka. Wyniki zawodów w Lillehammer pana cieszą? Czterech zawodników w "trzydziestce" to najlepszy rezultat w sezonie.

Apoloniusz Tajner: Na to się już zanosiło. Od igrzysk nasza trójka najlepszych - Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki - skaczą powtarzalnie, na solidnym poziomie. Są w czołówce, mają szanse na podium, na które będzie jeszcze kilka okazji w tym sezonie. Cieszy też, że Paweł Wąsek w końcu skoczył swoje i zajął 23. miejsce. To jest poziom, który może prezentować w każdy weekend. Fajnie się rozwinął.

Skoki Kacpra Juroszka też przynoszą sporo radości. Pokazuje dobrą formę, choć nie oczekujemy jeszcze od niego wyniku. Zbiera doświadczenie, to jest najważniejsze i miło się patrzy, jak już nowocześnie skacze. To taki austriacki styl. Ma dynamikę, jeśli okiełzna się jego moc i on załapie odpowiedni rytm, to zostanie następcą naszych najlepszych zawodników.

Raw Air jedzie do Oslo, a tam rachunki do wyrównania ma Kamil. Nawet w wygrywanych edycjach nie zawsze szło mu tam tak, jakby chciał.

To prawda, ale tam wiele zależy od warunków. Kamil potrafił daleko lecieć, wykorzystując korzystny podmuch i wielką formę, ale potem był zatrzymywany przez wiatr i spadał w klasyfikacji. Ale takie są skoki, nic się z tym nie zrobi.

Cieszy za to, że zaczynają się u niego teraz pojawiać bomby, a po zawodach w Lillehammer ani Kamil, ani Piotrek nie stracili jeszcze szans walki w tej edycji Raw Air. Pewnie nie powalczą o zwycięstwo, ale miejsce w czołówce jest jeszcze zupełnie możliwe. Może nawet podium, choć Stefan Kraft, czy Karl Geiger są bardzo mocni.

Przed nami też mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Vikersund, które rozpoczną się za tydzień. To najważniejszy moment pozostałej części sezonu. Cieszy, że zawodnicy stabilizują formę w czołówce i buduje się drużyna, która w lotach też może być silna, czy chciałoby się jeszcze więcej?

Pewnie, że chciałoby się, ale drużyna może mieć w Norwegii swoje szanse. Jest dość silna czwórka, a za nimi w razie czego Juroszek, czy Kuba Wolny, który doleci na konkursy w Oslo. Dobrze spisywał się w Pucharze Kontynentalnym, teraz dostanie szansę w Pucharze Świata i oby ją wykorzystał.

W kontekście drużyny zaczyna to wyglądać bardzo dobrze, ale jak to z takimi rywalizacjami bywa: w Vikersund będzie osiem skoków i nie może być wpadki w ani jednym. Trzeba skakać równo i swoje. Jeśli tak zaprezentują się Polacy, to mają szansę nawet na medal.

Jako związek oczekujecie medalu? Cel, który stawiacie przed Michalem Doleżalem tak, jak przed igrzyskami?

Cały zespół sam stawia sobie wysokie cele. Ich nie satysfakcjonują miejsca w dziesiątce, chodzi im tylko o najwyższe pozycje. Można mieć pewne oczekiwania, ale też niczego nie narzucać. Wskazywanie jakiegoś celu byłoby niestosowne. Możliwości są, oczekiwania też mamy, ale nie tworzymy dodatkowej presji.

Rozmowy o przyszłości ze sztabem szkoleniowym już po Vikersund, czy bardziej po finale sezonu w Planicy?

Rozmawiamy cały czas. W grupie musi być jednak spokój, do końca sezonu nic się nie zmieni i nie będzie wzmożonych dyskusji. Nie mamy jeszcze jasnej sytuacji. Mamy trochę czasu i coraz więcej informacji. Analizujemy sprawę, dochodzimy do pewnych wniosków i jesteśmy coraz bliżej wskazania rozwiązań.

Pojawiły się dwa nazwiska możliwych kandydatów na głównego trenera, jeśli doszłoby do zmiany: Mika Kojonkoski i Maciej Maciusiak. Potwierdzi pan, że myślicie o nich w tej roli?

Jeśli podjęlibyśmy decyzję o zmianie trenera, to oczywiście, że o nich pomyślimy. Ale podsumuję to tak: rozwiązanie może być zaskakujące.