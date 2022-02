Michal Doleżal podjął decyzję ws. Raw Air. Podał skład

W nadchodzący weekend skoczkowie przeniosą się do Norwegii, gdzie na skoczni w Lillehammer rozpocznie się kolejna edycja Raw Air.

Skład polskich skoczków na Lillehammer. Bez zmian względem Lahti

Michal Doleżal zdecydował, że podczas prestiżowej imprezy Polskę reprezentować będą: Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Stefana Hulę oraz Kacpra Juroszka. Nie będzie zatem żadnych zmian w składzie względem weekendu w fińskim Lahti.

Norwegowie przechytrzą FIS. Rosjanie wystąpią? OK, ale z ukraińskimi barwami na piersiach

Na starcie rywalizacji kobiet zobaczymy również Kingę Rajdę oraz Nicole Konderlę, których zabrakło w miniony weekend w austriackim Hinzenbach.

Podczas tegorocznej edycji Raw Air dojdzie do rewolucji. Doszło bowiem do zmian w puli nagród, która została znacząco zwiększona. Na dodatek po raz pierwszy w historii to skoczkinie zarobią więcej od skoczków. W puli nagród rywalizacji kobiet znalazło się aż 80 tysięcy euro, czyli około 360 tysięcy złotych. Dla zwyciężczyni przewidziano 45 tys. euro, dla drugiej zawodniczki 25, a dla trzeciej 10 tys. euro.

U mężczyzn natomiast w puli nagród znajdzie się "zaledwie" 60 tysięcy euro. Triumfator otrzyma 35 tys. Stanie się tak jednak głównie przez to, że kobiety będą miały nieco trudniejszą rywalizację. W ich przypadku w Lillehammer odbędą się dwa konkursy indywidualne, więc ich końcowa nota będzie się składała z 12, a nie 9 skoków.

Raw Air 2022 wystartuje 2 marca i zakończy się cztery dni później. Rywalizacja zostanie rozegrana tylko na skoczniach w Lillehammer i Oslo, ponieważ w Trondheim trwa gruntowna przebudowa obiektów w związku z mistrzostwami świata w 2025 roku, a w Vikersund zostaną rozegrane mistrzostwa świata w lotach.