Dobre skoki Polaków w kwalifikacjach w Lahti. Wszyscy w konkursie, dwóch w dziesiątce

Biało-Czerwoni nie mieli większych problemów z awansem do niedzielnego konkursu indywidualnego w fińskim Lahti. Wyjątkiem był Stefan Hula, który skoczył 109,5 metra i długo musiał czekać, by móc być pewnym uczestnictwa w pierwszej serii konkursowej. Kilku skoczków zawiodło jednak na całej linii - do konkursu nie awansowali m.in. Daniel Andre Tande, Naoki Nakamura czy Lovro Kos. Hula był ostatecznie 48..

REKLAMA

Zobacz wideo "Mamy teraz taki sezon, jak w 2014/2015"

Dwóch Polaków w "10". Granerud najlepszy w kwalifikacjach

Dwóch polskich skoczków oddało bardzo dobre próby i zakończyli kwalifikacje w pierwszej dziesiątce. Kamil Stoch osiągnął 121,5 metra i zajął szóste miejsce. Dawid Kubacki skoczył o metr dalej, ale przez gorsze noty był siódmy, tuż za rodakiem.

Pozytywnie można także ocenić próby Kacpra Juroszka i Piotra Żyły. Ten pierwszy skoczył 119,5 metra, co dało mu 21. miejsce. Żyła z kolei był tuż za Juroszkiem po skoku na 115,5 metra z niższej belki od młodszego kolegi. Ostatni z Polaków, Paweł Wąsek, zajął 37. pozycję, skacząc 113,5 metra.

"Nie do zaakceptowania". Nowe szczegóły o geście rosyjskiego skoczka

Kwalifikacje w znakomitym stylu wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, który z krótkiego rozbiegu skoczył aż 128 metrów i o 6,7 punktu wyprzedził drugiego Austriaka Manuela Fettnera (123,5 m) i o 7 punktów trzeciego Słoweńca Żigę Jelara (127 m).

Początek konkursu w Lahti o godzinie 16:00. Relacja na żywo na Sport.pl.