Skompromitowani rosyjscy sportowcy reagują. Usunięte konto, wyłączone komentarze

Inwazja Rosji na Ukrainę wzbudziła wiele reakcji w sportowym środowisku. Do tej pory głównie pozytywnych: głosów wsparcia dla Ukrainy, apeli o pomoc i reakcję światowych władz, która pomogłaby wywrzeć presję na agresorze. Nawet rosyjscy sportowcy wyraźnie sprzeciwiali się wojnie.

Rosyjscy narciarze poparli Putina. Teraz blokują komentarze i usuwają konta

Dlatego spore kontrowersje wywołał gest, na który zdecydował się w sobotę Jewgienij Klimow. Rosyjski skoczek pomachał do kamery po obu skokach i pokazał rękawiczkę, na której miał wyszytą flagę Rosji. A także słowa jego rodaka - Wiaczesława Barkowa, który uznał w sobotę, że nie ma żadnej wojny.

"Nie do zaakceptowania". Nowe szczegóły o geście rosyjskiego skoczka

Dziennikarz norweskiej telewizji NRK zaczepił kombinatora z Rosji i zapytał: "jak to jest rywalizować w związku z tym, co dzieje się teraz na świecie?". Odpowiedź była zaskakująca. "Co takiego się teraz dzieje?" - odparł Wiaczysław Barkow. "Co się dzieje? Wojna" - odparł zaskoczony reporter. Zawodnik udawał, że nie wie, o co chodzi, więc Norweg wskazał, że chodzi o Ukrainę. "Na Ukrainie? Tam jest operacja ratunkowa" - uznał zdenerwowany Rosjanin. Właśnie w ten obelżywy sposób Władimir Putin usprawiedliwiał swój najazd na naszych sąsiadów.

- Nie widzieliśmy tego, ale właśnie sprawdziliśmy pełen zapis transmisji. Jutro wyjaśnię tę sprawę z zawodnikiem i trenerem rosyjskiego zespołu - przekazał w sobotę po zachowaniu Klimowa Sport.pl dyrektor Pucharu Świata mężczyzn, Sandro Pertile.

Jak zareagowali sami zawodnicy? - "Odważni" sportowcy z Rosji po nieprzychylnych komentarzach na Instagramie dotyczących ich poparcia dla Putina - Barkow wyłączył swoje konto, a Klimow usunął wszystkie komentarze i wyłączył możliwość dodawania nowych tym, których sam nie obserwuje - zauważył Paweł Borkowski ze Skijumping.pl na Twitterze.

Przypomnijmy, że jeszcze przed startem zawodów Pucharu Świata w Lahti organizowanych przez FIS kibice zaczęli pytać organizatorów, czy rosyjscy sportowcy w obliczu inwazji na Ukrainę zostaną dopuszczeni do startu i sugerować, że byłoby to niewłaściwe działanie.

Działacze odpowiedzieli, że "nie potępiają niewinnych w tej sytuacji sportowców", a w dodatku nie mają nawet możliwości zabraniania startu innym zawodnikom. Taką możliwość ma tylko FIS, lub władze krajowe, które nakładają zakaz startu odgórnie. Ale takiego zakazu na razie nie ma i zgodnie z oświadczeniem federacji nie należy się go spodziewać w najbliższym czasie. Kto wie, może myślenie działaczy zmieni się po takich zachowaniach rosyjskich sportowców.