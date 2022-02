Znamy szczegóły dyskwalifikacji polskiego skoczka w Lahti. Kuriozalne tłumaczenie FIS

Reprezentacja Polski zajęła siódme miejsce podczas sobotniego konkursu drużynowego w Lahti. To ze względu na dyskwalifikację Pawła Wąska, który został wykluczony z wyników drugiej serii po swoim skoku. Powodem były jego nieprzepisowe buty.

Paweł Wąsek zdyskwalifikowany w Lahti. Znów te buty

W wypowiedzi cytowanej przez Skijumping.pl kontroler sprzętu FIS na zawodach PŚ Mika Jukkara nie ukrywał swojego żalu, natomiast jego zdaniem Wąsek użył podobnych butów do tych, za które Piotr Żyła i Stefan Hula zostali zdyskwalifikowani pod koniec stycznia w Willingen. Pojawiło się ogromne sprzętowe zamieszanie tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Wtedy Jukkara zabronił używania nowego modelu butów firmy Nagaba z innowacyjnym kształtem tylnej ściany.

Polski skoczek znowu zdyskwalifikowany! Jukkara znowu nas pogrążył

Jak sprawa wyglądała z butami Pawła Wąska z soboty? - Była kontrola, kontroler uznał, że sprzęt jest nieprzepisowy, no i tyle - mówił o przyczynach swojej dyskwalifikacji Wąsek w rozmowie ze Skijumping.pl. - Trenerzy tam byli dogadywać, o co dokładnie chodzi. Nie znam dokładnie sytuacji, nie konsultowałem się jeszcze z nimi. Będziemy coś kombinować na jutro - wskazał skoczek.

- Ja się skupiam na skakaniu, a nie na całej otoczce. Argumentacja kontrolera? Była trochę śmieszna, choć może bardziej trochę niezrozumiała dla mnie, ale no cóż, on tam jest szefem. Wiem, co mi przekazał i okej, trudno. Co ja mogę, no? Nie przekonam go słowami, tylko sprzętem - dodał Wąsek.

Kontroler sprzętu FIS tłumaczy: Polacy znów mieli ten model

- Tak, chodzi o kształt butów, które miał Paweł Wąsek - potwierdził nam bezpośrednią przyczynę dyskwalifikacji Polaka Mika Jukkara. - To było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że Polacy znów mieli tu ten nieregulaminowy model. Mierzyłem kombinezon i wtedy zobaczyłem, że kształt buta znów nie jest zgodny z przepisami, w końcu ten model nie został zgłoszony do podkomisji FIS. Zmierzyłem je i wymiary były nieco inne niż w przypadku pomiaru z Willingen, ale kształt jest mniej więcej ten sam, co w zakazanym modelu, więc nie mogłem go przepuścić - wytłumaczył Fin.

Czy Wąsek będzie mógł wystartować w tych butach w niedzielnych zawodach? - W tak skonstruowanych nie, ale wraz z trenerami znaleźliśmy pewne rozwiązanie. Choć uważają, że to nie jest nowy model, zgodzili się zmodyfikować buta tak, żeby najprawdopodobniej mógł być używany do końca sezonu. Będę go jednak musiał zobaczyć w niedzielę, więc na pewno sprawdzę buty u polskich skoczków - przekazał Jukkara.

Polski sztab zaprzecza, FIS kuriozalnie się tłumaczy. "Nie miałem czasu sprawdzić wszystkich"

Według informacji, które udało nam się uzyskać z polskiego sztabu, to nie był nowy model, a taki, który Polacy używali już dawno. Także właściciel producenta polskich butów, Ewa Nagaba poinformowała nas, że nic nie słyszała o użyciu nowego modelu butów w Lahti. Była w szoku, gdy podczas konkursu zobaczyła dyskwalifikację Pawła Wąska.

Fin na potwierdzenie tego, że polskie buty miały być niezgodne z zasadami używa dziwnych argumentów. Wskazał, że nowy kształt butów Polacy próbowali już modyfikować i kolejną wersję sprzętu przedstawić na zawodach Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain. Dodał, że model z Lahti może być nawet tym samym butem, który Polacy zabrali do Stanów Zjednoczonych. Wówczas zdyskwalifikowano za buty Aleksandra Zniszczoła. Maciej Maciusiak, który był wtedy obecny w USA, potwierdza nam, że jego zdaniem za używanie tamtego buta Zniszczoł nie powinien zostać wykluczony z zawodów. Co więcej, polska kadra w Lahti nie ma ze sobą tych butów.

Najbardziej absurdalne jest jednak to, jak Jukkara odpowiedział na pytanie o to, czemu nie zdyskwalifikował pozostałych polskich zawodników. - W piątek sprawdzałem Dawida Kubackiego, jego kombinezon. Widziałem też, że jego buty były okej, bez problemu - stwierdził kontroler. Podpowiedzieliśmy mu, że to nie ma żadnego sensu: Kubacki jako jedyny nie używa butów Nagaby, a niemieckiej firmy Rass, wykonanych w zupełnie inny sposób. Tłumaczenie Jukkary? Tak, ale jego buty były w porządku, więc wie, że buty u pozostałych zawodników powinny być dobre. - Jeśli buty z nowym kształtem tylnej ściany pojawią się u Polaków ponownie w niedzielę będę musiał ich zdyskwalifikować. W sobotę nie miałem czasu sprawdzić wszystkich - wskazał.

Dlatego Jukkara zdyskwalifikował tylko jednego polskiego skoczka, choć zgodnie z jego rozumowaniem, jeśli jeden z pozostałych - Piotr Żyła lub Kamil Stoch, którzy też skaczą w Nagabach - też miał buty, które jego zdaniem są niezgodne z przepisami, to dopuścił do sklasyfikowania zawodnika skaczącego w złym sprzęcie.

Martin Schmitt nie ma wątpliwości: Kraft oszukuje. "To odebrało mi radość"

"Jukkara wszędzie widzi nowe polskie buty". Sztab wie, że nie wygra z Finem

- Paranoja - słyszymy od jednego z działaczy Polskiego Związku Narciarskiego. Jedna z osób ze środowiska kadry mówi nam za to, że "Jukkara już wszędzie widzi nowe polskie buty" i "nie wie, do czego tym razem się doczepił, ale to nie był nowy model".

Ewa Nagaba dodaje, że nie wie, o jakie zmiany w butach Polaków może chodzić, bo nie da się ich wyraźnie przekształcić z dnia na dzień. Zresztą, nawet jeśli tak miałoby się stać, producent wiedziałby przecież o planowanych zmianach w sprzęcie. A polska firma nie dostała ze sztabu kadry żadnego zapytania.

Padają też pytania: dlaczego Polacy nie oprotestowali takiej dyskwalifikacji? Słyszymy, że w polskiej kadrze od dłuższego czasu panuje przekonanie, że z decyzjami kontrolera nie ma co dyskutować, bo i tak się z nim nie wygra. Wie swoje, wszystko tłumaczy swoją interpretacją przepisów i nie da się przekonać, że jest inaczej. Ale czy cierpliwość polskiego sztabu kiedyś się nie skończy?

Kamil Stoch straszy, nawet gdy ma kłopoty. "Z pewnością będzie jednym z faworytów MŚ w lotach"

Stoch: Nie wiem, co sędziowie chcą tym uzyskać

Nie brakuje głosów, że w kontroli przed nowym sezonem musi zajść wiele zmian. I tak samo w przepisach dotyczących dopuszczania sprzętu do zawodów. - My siedząc w środku tego widzimy jeszcze więcej. Dziwne sytuacje w tym sezonie się dzieją, dużo jest takich niezrozumiałych. Po sezonie muszą być jakieś poprawki odnośnie kontroli całego sprzętu, żeby wróciło to do takiej zdrowej rywalizacji, a nie podglądaniu jeden drugiego i składaniu protestów, czy nie wiadomo czego - mówił w rozmowie ze Skijumping.pl Paweł Wąsek.

- Jest wiele różnych rzeczy od początku tego sezonu i co chwilę dzieje się coś, co ma wpływ na to, jak podchodzimy do tego, co robimy. (...) Na niektóre rzeczy nie mam wpływu, nie wiem, co sędziowie chcą tym uzyskać i dlaczego tak się dzieje. Odsyłam was do nich, zapytajcie, co się dzieje - wskazał za to Kamil Stoch.

Szkoda, że jasnych odpowiedzi ze strony sędziów brakuje także w rozmowach z mediami, a zaczyna się nie zgadzać coraz więcej kwestii. Nadzieja to fakt, że nadchodzi czas wielkich zmian w skokach, które zostaną wprowadzone wiosną tego roku. I oby pomogły dyscyplinie, a nie ją pogrążyły.