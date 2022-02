Nie tylko Polska, nie tylko piłka nożna. Oni też nie życzą sobie rywalizacji z Rosjanami

Norweski Związek Narciarski poinformował w oświadczeniu, że nie zamierza dopuścić do startu rosyjskich sportowców podczas zawodów Pucharu Świata w ich kraju. Zgłosili już tę sprawę do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), choć ta do tej pory zapewniała, że Rosjanie mogą startować w zawodach, które organizuje FIS.

MATTHIAS SCHRADER/AP