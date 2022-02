Martin Schmitt komentuje skandal z kombinezonem Geigera. "Bądźmy szczerzy"

Podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie wybuchł skandal dotyczący niemieckich kombinezonów. Fiński ekspert od skoków narciarskich kryjący się pod pseudonimem Ononalka opublikował kompromitujące Niemców zdjęcie kombinezonu Geigera. Ewidentnie było widać na nim, że strój Geigera jest zdecydowanie za duży. Szczególnie w pasie i okolicy kroku skoczka. Strój zwija się niemiłosiernie. Przypomnijmy, że przepisy mówią, że strój może mieć od 1 do 3 centymetrów luzu, ale akurat w pasie powinien być niemal dokładnie przylegający do ciała skoczka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mamy teraz taki sezon, jak w 2014/2015"

Schmitt: Bądźmy szczerzy. Ten stan trwa już całe lata

Wielu wskazywało na potężną niekonsekwencję w pomiarach, które pojawiły się po zmianie kontrolera sprzętu - od tego sezonu Seppa Gratzera zastąpił Mika Jukkara. Jak podkreślił jednak Martin Schmitt, niedomówienia wcale nie są nowe. - Wewnętrznych dyskusji na ten temat jest już naprawdę wiele. Na temat nieścisłości dużo mówi się od początku sezonu, ale bądźmy szczerzy. Ten stan trwa już całe lata - podkreślił Schmitt.

"Nikt nie chce ponownie widzieć czegoś takiego". Wracają skoki i kontrowersje

- Odnoszę wrażenie, że sektor materiałowy w skokach narciarskich wymknął się spod kontroli. Wszyscy chcą zyskać przewagę nad materiałem i trzeba temu zaradzić. Należałoby ustalić możliwie najbardziej jasne i zrozumiałe zasady, których wszyscy będą przestrzegać - dodaje Schmitt, dając jasno do zrozumienia, że potrzebne jest ustalenie nowych zasad dotyczących sprzętu.

Dyrektor sportowy niemieckiej kadry wpadł na pomysł, by kontrola sprzętu odbywała się przed skokiem, a nie po nim. Schmitt jednak nie zgadza się z takim pomysłem. - Takie przepisy wiązałyby się z dużymi kłopotami czasowymi. Jeśli zawodnik kontrolowany jest we właściwy sposób to całość trwa dość długo. To mocno skomplikowałoby sytuację skoczków oczekujących na swoją próbę - zakończył.

Niemcy apelują o zmianę przepisów w skokach. "Najlepszy pomysł"

FIS: Potrzebujemy wielkich zmian

Nawet Jukkara zdaje sobie sprawę, że pilnie trzeba coś zmienić w kwestii kontroli sprzętu. - Wiem, że mam ogrom pracy przed sobą, żeby wszystko rozwinęło się w przyszłości. To zacząłem już robić, a na następny sezon potrzebujemy wielkich zmian. Niestety, nie możemy nic zmienić w kontroli zawodników w tej chwili - mówił działacz FIS w czasie igrzysk w rozmowie z Jakubem Balcerskim.