Finowie apelują o wyrzucenie Rosjan z PŚ w Lahti. Jest odpowiedź organizatorów

Fińscy kibice zaczęli pytać organizatorów Pucharu Świata w Lahti o to, czy Rosjanie w obliczu inwazji na Ukrainę zostaną dopuszczeni do startu w zawodach i sugerować, że to niewłaściwe. Działacze odpowiedzieli, że "nie potępiają niewinnych w tej sytuacji sportowców". Mamy też odpowiedź Polskiego Związku Narciarskiego, która wskazuje, czy jest możliwe, że Rosji zabraknie na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem.

