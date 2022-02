FIS chce zawodów w Rosji za wszelką cenę, a Polacy reagują. Stanowczo

Trwa agresja Rosji na Ukrainę. W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. A w czwartek nad ranem wojsko rosyjskie zaatakowały całą Ukrainę.

PZN nie wyśle sportowców do Rosji. "Nie wyobrażam sobie"

Na rosyjską agresję zaczyna reagować świat sportu, który coraz głośniej zaczyna podważać zasadność rozgrywania imprez sportowych zaplanowanych w nabliższych tygodniach lub miesiącach w Rosji. Tak jest między innymi w przypadku narciarstwa klasycznego - pod koniec marca w Niżnym Tagile mają odbyć się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet, a w Tiumeniu finał sezonu biegaczy narciarskich.

Są decyzje ws. Rosji. Dwie reprezentacje wycofują się z MŚ, Norwegia apeluje do FIS

Do władz Międzynarodowej Federacji Narciarskiej apelują kolejne kraje. - FIS musi pokazać kręgosłup moralny. Trzeba przenieść finał PŚ w biegach planowany w Rosji. Oczekuję, że FIS będzie dziś działać. Osobiście nie planuję wyjazdu do kraju, który najeżdża inne państwo - nawołuje jeden z najlepszych biegaczy narciarskich na świecie, Norweg Johannes Klaebo. - Wysłałem dziś wcześnie e-mail do FIS, w którym poprosiłem o szybką decyzję - mówi z kolei Erik Roeste, prezes Norweskiego Związku Narciarskiego.

Podobne głosy zaczynają się pojawiać w Polsce. - W tej chwili nie wyobrażam sobie naszego wyjazdu na zawody Pucharu Świata do Rosji - mówi Sport.pl Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. Nieoficjalnie mówi się, że związek do Niżnego Tagiłu czy Tiumeniu sportowców nie wyśle. Na decyzję w tej sprawie trzeba jednak poczekać - zapadnie ona po uzgodnieniach na posiedzeniach specjalnej grupy, którą utworzono przy Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Jak działa w tej sprawie FIS? W poniedziałek skandynawskie media informowały, że podjęto rozmowy z komitetem w Oestersund odnośnie przeniesienia finału biegowego PŚ do tej szwedzkiej miejscowości. Od poniedziałku sytuacja zmieniła się na gorsze, ale - jak udało nam się nieoficjalnie ustalić - FIS mimo wszystko skłania się ku organizacji zawodów w Rosji. Przedstawiciele światowej federacji szukają nawet czarteru, którym skoczkinie narciarskie mogłyby dotrzeć do Niżnego Tagiłu.

Zanosi się jednak na to, że nawet jeśli światowa federacja będzie chciała przeprowadzić zawody w Rosji, to spotka się z buntem krajowych związków. - Nie wyślemy naszego zespołu do Rosji po tym, jak rozwinęła się ta sytuacja - jednoznacznie powiedział Sport.pl Clas Brede Braathen, dyrektor kadry skoków narciarskich w Norwegii.

- Zawody PŚ w biegach są obecnie organizowane zgodnie z planem kalendarza. Jednak FIS uważnie monitoruje sytuację na Ukrainie - mówiła dam w poniedziałek Doris Kallen, rzeczniczka prasowa PŚ w biegach narciarskich. Innych głosów ze strony FIS na razie brak. Oficjalnych komunikatów, mimo zaogniającej się sytuacji, wciąż nie ma.