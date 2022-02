Cudotwórca. Tak Małysz mówi o kandydacie na nowego trenera polskich skoczków

Polscy skoczkowie zaliczają najgorszy sezon od lat. Wydaje się, że ich fatalną formę na przestrzeni całego sezonu nie zrównoważy nawet brązowy medal Dawida Kubackiego na IO 2022 w Pekinie. W związku z tym PZN poważnie rozważa pożegnanie się Michalem Doleżalem. W mediach pojawiły się już nazwiska potencjalnych kandydatów do zastąpienia czeskiego trenera.

Według Sport.pl, PZN rozważa dwie opcję: albo zatrudnić doświadczonego trenera z zagranicy albo postawić na pracującego z od lat z polskimi skoczkami Macieja Maciusiaka. Jeśli chodzi o trenerów zagranicznych, najgłośniej mówi się o Finie Mice Kojonkoskim, który jest przewodniczącym komisji skoków narciarskich w FIS, wcześniej pracował z chińskimi skoczkami. Jak sam zdradzał, chce wrócić do pracy jako trener.

Plotki dotyczące tej kandydatury mogą potęgować słowa Adama Małysza. - To jeden z najlepszych trenerów na świecie. W wielu krajach dokonał wręcz cudów. Mam z nim kontakt, czasem spotykam podczas zawodów czy na kongresie FIS. Parokrotnie z nim rozmawiałem. To bardzo inteligentny człowiek, jest po dwóch fakultetach. Wie, co robi i na czym polegają skoki narciarskie. Porównuję go do trenera, który zawsze był i pozostanie w moim sercu - Hannu Lepistoe. To niesamowity trener i człowiek. Ale trzeba przyznać, Mika, wśród trenerów na świecie, to profesor - wypowiedział się, cytowany przez WP Sportowe Fakty, dyrektor kadry.

Inną opcją może być postawienie na polskiego szkoleniowca Macieja Maciusiaka, czyli członka polskiej kadry. Nie od dziś wiadomo jednak, że młody trener nie dogaduje się z Doleżalem. Obaj nie zgadzali się chociażby w kwestii tego, czy polscy skoczkowie powinni zostać wycofani z zawodów PŚ przed igrzyskami olimpijskimi. Maciusiak uważał, że to najlepszy pomysł, by ratować sytuację.

Na jego temat Małysz również ma bardzo dobre zdanie. - Maciej Maciusiak to jest talent. Do prowadzenia kadry należy mieć kunszt, fach, doświadczenie i umiejętności prowadzenia grupy. Do tego należy reagować na wszystkie zmienne w trakcie sezonu. Myślę, że Maciusiak większość tych zalet ma, sądząc po tym, ilu zawodników potrafił wyprowadzić z dołka - stwierdził. Tak ciepłych słów na temat Michala Doleżala nie dało się chyba usłyszeć z jego ust.

Słowa Adama Małysza można odczytywać różnie. Decyzja na temat przyszłości Michala Doleżala zapadnie po sezonie. Skoczkowie wrócą do startów już w najbliższych weekend. W piątek 25 lutego odbędzie się pierwszy z trzech konkursów na skoczni w Lahti.

