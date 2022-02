Polskie talenty przepadły. Trener reaguje i porównuje nas do Niemców

Dwie dekady sukcesów sprawiły, że skoki w Polsce zaczęły uchodzić za sport narodowy. Od 2001 r., czyli wybuchu Małyszomanii, tylko dwukrotnie zdarzyło się naszej ekipie wrócić z mistrzostw świata bez medalu. Ostatnie igrzyska bez krążka to Turyn w 2006 r. Przez te lata mieliśmy mistrza olimpijskiego, czterech mistrzów świata (Adam Małysz osiągnął to nawet cztery razy), zdobywców Kryształowych Kul, triumfatorów Turnieju Czterech Skoczni, Pucharu Narodów i autorów wielu innych spektakularnych sukcesów.

"Pomijając Austriaków, czy Słoweńców, to inni wcale nie mają dużo lepszej sytuacji"

Obecny sezon to jednak zimny prysznic. Poza wielką trójką: Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki, nie mamy zupełnie zaplecza. A to wszystko efekt tego, że w latach największych sukcesów niewiele uwagi poświęcało się tym, którzy w przyszłości mieli dać Polsce medale. O sytuacji na zapleczu polskiej kadry po igrzyskach w Pekinie rozmawiamy z asystentem Michala Doleżala - Maciejem Maciusiakiem.

Mateusz Król: Pan przez lata prowadził Pawła Wąska, zna pan go od wieku juniorskiego, dlatego chciałem zapytać, czy w pana ocenie to był jego wymarzony debiut na igrzyskach olimpijskich?

Maciej Maciusiak: Trudno powiedzieć, bo jeśli chodzi o skoki na dużym obiekcie, to myślę, że sam wynik mógł być zdecydowanie lepszy, bo Paweł pokazywał już nie raz w Pucharze Świata, że stać go na walkę o wyższe pozycje. Pokazał jednak dobry poziom, nie spalił się. Można powiedzieć, że zrobił swoje.

Paweł wytrzymał presję w konkursie drużynowym? Jeden skok był świetny, ale drugi już krótszy.

- Wytrzymał. Myślę, że to były takie skoki, jak w konkursie indywidualnym. Można powiedzieć, że tak samo się potoczyły - nie tylko w przypadku Pawła, ale i u innych zawodników. Jeśli wrócimy do konkursu indywidualnego, to tu było tak samo. Pierwsza seria bardzo dobra - pierwszy skok w drużynie był również bardzo dobry. W drugim trudniejsze warunki, ale mimo wszystko taki solidny występ. Paweł dał radę w drużynie. Na pewno pojawiły się emocje, że to zawody tak wysokiej rangi, ale jeździ już trochę po Pucharach Świata i zbierał doświadczenie.

Z drugiej strony - trochę szkoda, że z grona młodszych zawodników tylko Wąsek wywalczył sobie miejsce na igrzyskach. A do Pekinu pojechał Stefan Hula, który ma 35 lat.

- Wiadomo było, że rywalizacja o piąte miejsce na igrzyskach będzie toczyła się w Zakopanem i tam Stefan okazał się po prostu najlepszy. Nie widziałbym w tym jednak powodu do zmartwienia pod kątem myślenia o przyszłości. Zawodnicy tacy jak Andrzej Stękała czy Jakub Wolny, wciąż są naszymi nadziejami na kolejne lata. Unikałbym czarnowidztwa dotyczącego przyszłości - jak Adam Małysz kończył karierę, to też się tak mówiło. A jak się wszystko ułożyło? Znakomicie.

Pana zdaniem to nie jest porażka Polski, jako skokowej nacji, że obiecujący, ale jednocześnie 26-letni już Stękała czy Wolny, nie pojechali jeszcze na igrzyska?

- Spójrzmy na to inaczej. Jakby taki Kuba i Andrzej pojechali, to nie mógłby pojechać ktoś z tej „starszej" kadry. Mielibyśmy nie brać Piotrka, Dawida, albo Kamila? Dopiero wtedy by było… Jak popatrzymy na inne reprezentacje, to oczywiście Słoweńcy czy Austriacy mają duży wybór - jest ich wielu w czołówce Pucharu Kontynentalnego. To jest rzeczywiście duża grupa, ale jeżeli popatrzymy na inne reprezentacje, to np. Niemcy - poza swoją czołową trójką z ostatnich lat - mieliby problem ze skompletowaniem klasowej drużyny. Norwegowie podobnie i w przypadku Japończyków jest chyba tak samo. Pomijając Austriaków czy Słoweńców, to inni wcale nie mają dużo lepszej sytuacji.

Czyli nie zgodziłby się pan z tezą, że przez lata zmarnowaliśmy wielkie nadzieje w skokach i teraz czeka nas kryzys?

- Zawsze możemy się nad tym zastanawiać, ale mamy przykład z przeszłości. Adam kończył, Kamil zaczynał osiągać sukcesy, a potem dołączyła drużyna. Myślę, a nawet jestem pewny tego, że będziemy mieli kontynuację. A poza tym - przecież żaden z naszych starszych, utytułowanych skoczków nie powiedział, że kończy karierę. Bądźmy spokojni.

Na Sport.pl przypomnieliśmy ostatnio dość szeroką grupę skoczków, którzy mieli duży talent, ale przedwcześnie kończyli kariery. Dlaczego tak się działo?

- Myślę, że taki jest system w Polsce. Chłopaki mają po 20–22 lata, czasem nawet już więcej niż 25, ale nie łapią się do kadr na konkursy Pucharu Świata i po prostu nie zarabiają pieniędzy. A każdy musi za coś się utrzymać. Nie chcą żyć wciąż na garnuszku rodziców. Wiadomo, różne były przyczyny tych kończonych karier, ale jednak większość przypadków jest podobna. Jedno jest pewne - nie mamy zbyt wielu zawodników i szkoda każdego, który skończył karierę.

Co możemy zrobić, żeby tych talentów nie tracić?

- To nie jest tak, że nic nie robimy. W ministerstwie sportu też wiedzą, jakie mamy problemy. Były podejmowane rozmowy, aby przywrócić możliwość zatrudnienia w wojsku. Tak było przecież w dawnych latach, teraz mogą być przecież Wojska Obrony Terytorialnej. Trzeba też rozwiązać problem finansowania klubów, bo one często nie mają pieniędzy na odpowiednie wynagrodzenia dla trenerów. A jeśli nie mają dla nich, to skąd mają mieć dla zawodników? Sam związek nie może płacić zawodnikom - może opłacić szkolenie czy wydać sprzęt, ale nic poza tym. Wydaje mi się, że związek robi i tak wszystko, żeby objąć opieką jak najwięcej zawodników. Podstawa to jednak dobre finansowanie klubów. A to po prostu kuleje.

Jest pan w stanie wytypować dzisiaj, kogo zobaczymy w reprezentacji skoczków na igrzyska w 2026 roku? I zostawmy z boku 35-letnich obecnie Kamila Stocha i Piotra Żyłę.

- To byliby ci skoczkowie, o których wcześniej wspominałem. Paweł Wąsek, Andrzej Stękała i Jakub Wolny oraz Tomasz Pilch, Kacper Juroszek, Jan Habdas, no i Dawid Kubacki. Jak dobrze pójdzie, to moglibyśmy nawet dwie drużyny wystawić. Podkreślam, moim zdaniem nie wpadniemy w czarną dziurę i kadra będzie miała odpowiednią kontynuację.