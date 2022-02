Adam Małysz chce pomóc młodej zawodniczce. "Ta historia sprawia, że ma się łzy w oczach"

Adam Małysz zareagował na historię 17-letniej biegaczki narciarskiej z Białorusi Darii Dalidowicz. Dziewczyna wraz z rodziną musiała uciekać z ojczyzny w obawie przed reżimem Aleksandra Łukaszenki. Jej ojciec, Siarhiej, były olimpijczyk, a następnie działacz, publicznie poparł bowiem opozycję. W tym momencie zaczął się koszmar młodej zawodniczki i jej bliskich. Więcej o jej historii można przeczytać na Sport.pl w TYM MIEJSCU >>>

Adam Małysz chce pomóc młodej biegaczce narciarskiej z Białorusi

Historia młodej zawodniczki, która musiała przerwać karierę, poruszyła Adama Małysza. Legendarny skoczek narciarski, który dzisiaj pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków w Polskim Związku Narciarskim jest zdania, że w Polsce Daria mogłaby otrzymać pomoc niezbędną do kontynuowania kariery. Dalidowicz wraz z inną białorusińską biegaczką Swiatłaną Andrjuk przebywają w Polsce. Trenuje je wyżej wspomniany Siarhiej. Wiadomo jednak, że zawodniczki nie będą mogły w najbliższej przyszłości reprezentować swojego kraju.

- To jest bardzo niesprawiedliwe. Ta historia sprawia, że ma się łzy w oczach. To utalentowana zawodniczka, która mogłaby odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej, a zostało jej to zabrane. Może rozwiązaniem jest to, aby starała się o polskie obywatelstwo - powiedział Małysz w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Choćby w siatkówce i piłce nożnej kilka razy dość szybko udało się załatwić kwestie związane z polskim obywatelstwem. To jest do rozważenia. Tym bardziej że prezydent jest prosportowy, co może przyspieszyłoby formalności. - dodał "Orzeł z Wisły".

- Wielu obywateli świata startuje w innych reprezentacjach niż w tej przynależnej ich miejscu urodzenia. Uważam, że osobom będącym w takich sytuacjach trzeba pomóc. Zauważmy, że to mogłoby być z korzyścią także dla nas. Jeśli zawodniczka miałaby polskie obywatelstwo, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby trenowała w naszej kadrze. Oczywiście, jeżeli chciałaby reprezentować nasz kraj. - podsumował Małysz.

