Piotr Żyła ujawnia fakty. Kompromitacja FIS. Chcieli dopuścić nieregulaminowy sprzęt?

Pod koniec stycznia, przed zawodami Pucharu Świata w Willingen, Polacy wyciągnęli nowe buty. W treningach i prologu skakali rewelacyjnie, czym zirytowali Stefana Horngachera. Były trener biało-czerwonych, a dziś szkoleniowiec kadry Niemiec oprotestował nasz sprzęt. FIS przychylił się do protestu Austriaka, choć startujący w sobotę w nowym sprzęcie Piotr Żyła kilkadziesiąt minut wcześniej bez problemu przeszedł kontrolę na skoczni.

Teraz Piotr Żyła w rozmowie z Przeglądem Sportowym ujawnia, jak sytuacja wyglądała dokładnie. - Nowy kontroler powiedział mi: "OK, z butami jest w porządku, możesz w nich skakać w weekend w Willingen, ale na igrzyskach już nie". W porządku, to było zrozumiałe. Pojechałem do hotelu, a tu Stefanek Hula mi mówi, że jest dyskwalifikacja, bo już piszą o tym w internecie. Jakim cudem? Dlaczego? Za co? O co tu w ogóle chodzi? Byłem bardzo zły.

Uznaniowość decyzji poraża. Być może tak samo było ze sprzętem Niemców?

Takie same przepisy FIS-u powinny bowiem obowiązywać i na igrzyskach, jak i w Pucharze Świata. Tymczasem Fin sam przyznał, że buty są być może za dużą innowacją, ale i tak dopuścił je do Pucharu Świata. A jeśli ostatecznie nasze buty były niezgodne z przepisami, to czy w tym przypadku kontroler sam się przyznaje do tego, że początkowo świadomie dopuścił w Willingen nieregulaminowy sprzęt?

Być może tak samo robi z innymi rzeczami, jak choćby z kombinezonami Niemców, o których najwięcej mówi się po igrzyskach? Z każdej strony słyszymy, że Jukkara często zupełnie inaczej interpretuje oficjalne przepisy FIS i twierdzi, że to jego osobista, lecz wiążąca interpretacja. Tak było przed igrzyskami z rękawiczkami polskich skoczków. Przepisy mówiły jedno, ale Jukkara się z nimi nie zgadzał. W tej sytuacji Polacy postawili na swoim i zagrozili pozwem za ewentualną bezpodstawną dyskwalifikację.

Jak w takim razie można mówić o transparentności i jasności przepisów, skoro w jeden weekend sprzęt jest dozwolony, a w drugi już nie?

Kontroler sam sobie zaprzeczył. "Głupie gadanie"

Jak się okazuje, kilkadziesiąt minut po kontroli Jukkara sam sobie zaprzeczył. A konkretnie pomógł w tym Stefan Horngacher i jego oficjalny protest. Tak wynika z relacji Piotra Żyły.

- (...) Co innego mi powiedział, a co innego zrobił. Nie trzymał się własnych ustaleń. Na drugi dzień znowu mnie wziął do kontroli i mówi, że chce obejrzeć tylko moje buty. Dobra, patrz sobie, ale od razu pytam, dlaczego doszło do takiej sytuacji? I czemu mnie dzień wcześniej nie zawołał, nie powiedział, że się pomylił i w ogóle, to przepraszam, ale w tych butach nie możesz skakać? Odpowiedział mi, że był protest. Ale to przecież on jest decyzyjny! Głupie gadanie. Na razie FIS sobie z tym nie poradził. I powiem szczerze jeszcze coś: nasz początek sezonu wyszedł słabo także trochę przez to. Było zamieszanie ze sprzętem. - dodaje Żyła w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

O co dokładnie chodziło z butami polskich skoczków?

Nowy model buta polskich skoczków miał inaczej wykończoną górę. Z tyłu widoczne jest większe zakrzywienie obuwia, które może np. poprawiać prowadzenie narty w pierwszej fazie lotu. Najważniejsze jest jednak to, że przepisy wcale nie mówią, że są to buty nieprzepisowe.

Przepisy mówią jedynie, że:

but nie może być więcej niż dwa centymetry dłuższy od stopy

aby zewnętrzna strona buta musi być tej samej grubości co wewnętrzna

podeszwa może mieć maksymalnie 45 mm

nie można przekształcać butów w celu uzyskania lepszej aerodynamiki

Według informacji Sport.pl FIS najwięcej wątpliwości ma co do ostatniego punktu, w którym wiele zależy od interpretacji. Słyszymy, że w zamyśle tego przepisu chodzi o to, by but nie był szerszy, aby nie powodować większej powierzchni nożnej. Z kolei but Polaków jest tylko nieco bardziej zakrzywiony, co nie ma wpływu na powierzchnię nośną.

Biało-czerwoni jednak nie składają broni, a buty powinny zostać zatwierdzone na kolejny sezon.