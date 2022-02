Ostatni wielki cel Stocha. Być może ważniejszy niż igrzyska. Już ma przewagę

Po indywidualnym konkursie olimpijskim na dużej skoczni Kamil Stoch opuszczał skocznię ze łzami w oczach. Mówił, że nie może pogodzić się z przegraną walką o podium i z tym, że nie wykorzystał dwóch nadarzających się okazji na zdobycie kolejnego olimpijskiego medalu. Stoch i tak przeszedł jednak w Pekinie do historii igrzysk, bo żaden inny skoczek nie zajmował miejsc w czołowej szóstce przez sześć konkursów olimpijskich z rzędu na trzech kolejnych igrzyskach. A on właśnie tego dokonał - od 2014 roku był kolejno: 1., 1., 4., 1., 6., 4.

Forma najlepszego polskiego skoczka w tym momencie sezonu być może nie pozwala na wygrywanie, ale sam Stoch jest bardzo blisko swojej najlepszej dyspozycji. A to ważne, bo sezon wcale się nie skończył. Ba, można powiedzieć, że dla Stocha dopiero się zaczyna.

Kamil Stoch ma ostatni wielki cel. Być może ważniejszy niż igrzyska

Igrzyska nie były ostatnią mistrzowską imprezą w tym sezonie. Na początku marca czekają nas mistrzostwa świata w lotach w Planicy. I dla Stocha to być może impreza ważniejsza nawet od igrzysk.

Złotych medali olimpijskich ma trzy, tymczasem na mistrzostwach świata w lotach na najwyższym stopniu podium nie stawał nigdy. Owszem, medale na nich zdobywał - ma indywidualne srebro i dwa brązowe krążki drużynowe. Ale dopiero upragnione złoto sprawiłoby, że Stoch stałby się drugim zawodnikiem w historii, który zdobył Wielkiego Szlema skoków narciarskich. Wygrałby Puchar Świata, mistrzostwo świata, igrzyska olimpijskie, Turniej Czterech Skoczni oraz właśnie mistrzostwo świata w lotach. Do tej pory dokonał tego tylko Matti Nykanen, Stoch jest bliski, by fińskiej legendzie dorównać.

Mało tego - gdyby do wymarzonego mistrzostwa świata dołożył jeszcze małą Kryształową Kulę właśnie za loty, to z Polakiem nie mógłby się równać już nikt. A tych lotów nie będzie w najbliższych tygodniach brakować, bo ostatnie dwa weekendy sezonu, to właśnie loty w Oberstdorfie i Planicy liczące się do tej klasyfikacji.

Rok temu widzieliśmy, jak to dla niego ważne

Znamy Stocha i wiemy, że w wywiadach nie będzie nakładać na siebie presji związanej ze złotem mistrzostw świata w lotach, ale na pewno będzie to jego ogromny cel na ten sezon. Zresztą nie musimy daleko szukać. Wystarczy cofnąć się do sezonu 2019/2020, który został przerwany przez pandemię. Miały go zakończyć właśnie mistrzostwa w lotach w Planicy i widać było, jak Stoch nastawiał się na tę imprezę. Doskonale wiedział, że to ostatnie brakujący skalp w jego bogatej karierze.

Rozkręcał się z każdym kolejnym konkursem od połowy lutego. Wygrał przerwany w połowie turniej Raw Air i był po prostu najlepszy. Stało się jasne, że będzie głównym kandydatem do złota. Niestety dla niego, konkursy zostały przeniesione na grudzień. I choć z reguły najlepszą formę Stoch przygotowuje na styczeń, luty i marzec, to akurat wtedy chciał być gotowy już w połowie grudnia. Ale wygrać się nie udało. Stoch był załamany swoimi skokami i czuł, że koło nosa przeszła mu gigantyczna szansa. Okazało się, że wybuch formy nastąpił dwa tygodnie później, a Polak wygrał trzeci w karierze Turniej Czterech Skoczni.

Kamil Stoch może mieć przewagę nad rywalami. Teraz wyjdzie styczniowa przerwa

Teraz wydaje się, że w drugiej fazie sezonu Stoch może mieć tu małą przewagę nad rywalami. Od lat podkreślamy, że Polak jest najstarszym skoczkiem z czołówki i czasem może brakować mu sił. Ale warto zauważyć, że Stoch w tym sezonie skakał zdecydowanie najrzadziej od lat. W najbardziej nabitym konkursami styczniu pauzował z powodu słabszej formy, a potem kontuzji. Na igrzyska przyjechał dużo bardziej wypoczęty od innych.

I ta przerwa Stochowi może opłacić się akurat w końcówce sezonu, gdy inni będą mieli za sobą cały sezon startów. W historii zdarzało się też tak, że niektórzy dobrze skaczący zawodnicy po igrzyskach tracili formę lub nie byli już tak błyskotliwi jak wcześniej. Czołówka może być nasycona po medalach na igrzyskach, a Stoch ciągle ma przed sobą najważniejszy cel. Jest nienasycony i piekielnie ambitny.

- Wszystko, co wydarzyło się w ostatnich kilku czy nawet kilkunastu tygodniach miało na mnie wpływ i kształtowało mnie jako człowieka. Zrobiłem to, co w mojej mocy, żeby jak najlepiej się przygotować. Tutaj też, choć nie uniknąłem błędów. Bywały konkursy, że przy takich błędach, jak w Chinach, wygrywałem. Tutaj to było nie do zrobienia, poziom okazał się za wysoki. Chociaż... Z mocno spóźnionym drugim skokiem byłem czwarty, a jeszcze niedawno po dobrych w moim mniemaniu skokach nie wchodziłem do drugiej serii. Patrząc na to w ten sposób, wszystko jest w porządku. Wiem, że dysponuję teraz dobrą formą i sprzętem. Muszę dalej robić swoje - powiedział Stoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Stoch nie odpuści końcówki sezonu i wydaje się, że to może być jego moment. Kadra wreszcie dopracowała kwestie sprzętu, forma fizyczna i technika też wydają się być na odpowiednim poziomie. O tym, jak będzie wyglądał koniec sezonu, zdecyduje zatem głównie przygotowanie mentalne i odpowiednie ustawienie priorytetów.

Najlepszą informacją dla kibiców i dla samego Stocha może być to, że na igrzyskach Polak najlepsze skoki oddawał nie w treningach, a w pierwszych seriach konkursowych. Czyli w momentach, gdy musiał się najbardziej zmobilizować. Oczywiście, drugie próby były spóźnione i decydowały o braku medalu, ale historia zawsze pokazywała, że idealną formę Stocha zawsze poprzedzały konkursy, w których oddawał jeden kapitalny skok i drugi nieco gorszy. A w każdym z ostatnich pięciu sezonów Polak miał moment, gdy skakał zdecydowanie najlepiej na świecie i był nie do zatrzymania. Możliwe, że w sezonie 2021/22 ten moment jest dopiero przed nim.

Podia Kamila Stocha według miesięcy (PŚ, MŚ, MŚwL, IO):

listopad - 4

grudzień - 18

styczeń - 29

luty - 16

marzec 18