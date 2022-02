Legendarny Mika Kojonkoski potwierdza doniesienia. Jasna deklaracja

PZN nie podjął jeszcze decyzji w sprawie Doleżala, od przedstawicieli związku słyszymy, że zrobi to dopiero po zakończeniu sezonu. Reprezentacja Polski w skokach narciarskich zalicza jednak najgorszy sezon Pucharu Świata od pięciu lat i nie ulega wątpliwości, że coś trzeba zmienić. Po zakończeniu startów na igrzyskach przyznawał to zresztą sam Michal Doleżal, obecny trener, który wyliczał popełnione błędy - m.in. niepotrzebne połączenie kadr. A skoro błędy były, to nie może dziwić, że zaczynają się rozważania na temat zmiany trenera. Sam Doleżal jest chętny do przedłużenia współpracy, ale PZN będzie musiał wyważyć za i przeciw oraz porównać dostępne opcje.

Mika Kojonkoski komentuje plotki. "Było kilka kontaktów"

We wtorek fińskie Ilta-Sanomat poinformowało, że Mika Kojonkoski mógłby być rozpatrywany w Polsce, ale Fina interesuje też trenowanie reprezentacji własnego kraju. Kojonkoski sam odniósł się do tych plotek.

- Nie zabieram teraz głosu w sprawie spekulacji, bo nie chce burzyć spokoju podczas igrzysk olimpijskich. Mogę jednak powiedzieć, że było kilka kontaktów - przyznał legendarny trener.

Kojonkoski jest przewodniczącym komisji skoków narciarskich w FIS, więc nie byłoby dobrze, gdyby sam zaczął wywoływać trenerskie burze w czasie igrzysk olimpijskich. Na jego decyzje mogą jednak naciskać Finowie, którzy marzą o jego powrocie. - Oczywiście praca dla Finlandii byłaby ciekawa - odpowiedział pytany o to, czy może zostać następcą Janne Vaatainena.

Sytuacje trenerów zaczną się wyjaśniać po igrzyskach olimpijskich. Teraz sam skupiam się na oglądaniu skokow - podkreśla Kojonkoski. Nam udało się ustalić, że w tym momencie Fin przebywa na urlopie, a do kluczowych rozmów z reprezentacjami siądzie dopiero po igrzyskach.

Kojonkoski chce wrócić: Praca mnie rozpaliła

- Kiedy prowadziłem projekt w Chinach, myślałem, że to koniec mojej kariery trenerskiej. Jednak praca z tymi zawodnikami, którzy wcześniej nie uprawiali skoków, a udało się ich doprowadzić do skoków w Pucharze Świata, na nowo mnie rozpaliła. Niestety ten projekt zakończył się przedwcześnie, ale teraz poważnie myślę o powrocie do trenowania - zadeklarował Kojonkoski.