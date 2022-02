322 dni temu był reanimowany, teraz jest faworytem igrzysk. Wstrząsająca historia

Gdyby Netflix szykował skokową wersję serialu "Jazda o życie", to Daniel Andre Tande powinien być pierwszym bohaterem produkcji - przeczytałem ostatnio na Twitterze. I chyba to najlepsze zdanie o historii 28-letniego Norwega. Ale ta opowieść wkrótce może mieć niezwykle szczęśliwy finał.

Daniel Andre Tande na treningach przed konkursem na dużej, olimpijskiej skoczni imponuje. Skoczek z Norwegii zajmował kolejno 2., 2., 5., 3., i 6. miejsca. Za każdym razem skakał przynajmniej 130 metrów i wysłał jasny sygnał rywalom: Jestem i czekam na sobotnią rywalizację.

- Jest w bardzo dobrej formie. Miał też bardzo udane treningi, gdy siedział w domu. Wydaje się bardzo skupiony i zrelaksowany. Można to nazwać superkompensacją, ponieważ w tym sezonie pokazuje swoje najlepsze skoki - mówi Sport.pl Alex Stoeckl, który nawiązuje do już legendarnych słowach Apoloniusza Tajnera o tzw. superkompensacji energii w przypadku nieoczekiwanych problemów.

Gdyby zliczyć wszystkie skoki Norwega, to ma on zdecydowanie najlepszą średnią punktową. Oddaje zdecydowanie najdłuższe i najlepsze skoki. Jedno jest pewne, po sześciu seriach treningowych Tande stał się największym faworytem do złota igrzysk olimpijskich. Chociaż w tym przypadku należy chyba pamiętać, że mówimy o Danielu Andre Tande, czyli zdecydowanie największym pechowcu skoków.

Awaryjny dojazd na igrzyska

O mały włos, a Tande na igrzyskach by się nie pojawił. 18 stycznia poinformowano, że skoczek jest zakażony koronawirusem. Jakby tego było mało, mógł też zarazić Mariusa Lindvika, który spał u niego, bo... chciał uniknąć zarażenia. Ostatecznie Tandemu nie udało się nawet dolecieć na pierwszy konkurs olimpijski, ale wsiadł w samolot tuż po nim i po 24 godzinach dotarł do wioski olimpijskiej.

322 dni temu walczył o życie

Historia Daniela Andre Tandego może napisać niezwykły scenariusz. 25 marca 2021 roku zaliczył potworny upadek na skoczni do lotów w Planicy. Runął na zeskok i natychmiast zajęli się nim ratownicy.

Niemiecka telewizja ZDF poinformowała nawet, że na dole skoczni potrzebna była reanimacja skoczka i masaż serca. Krew w żyłach mroziły słowa Niemca Karla Geigera, który tuż po swoim skoku w serii próbnej chciał się dowiedzieć, jaki jest stan Norwega. - Powiedzieli, że nie wiedzą, czy przeżyje. Mam nadzieje, że Tande będzie wkrótce z nami i nie dozna trwałych uszkodzeń. To bardzo miły facet. To tragiczne - mówił w ZDF. Zdjęcia ze skoczni pokazywały, że tuż po wypadku został użyty resuscytator i sprzęt do reanimacji. Potwierdził to Clas Brede Brathen w rozmowie z TVP Sport. - Tuż po upadku Daniel był reanimowany. Wyglądało to dramatycznie. Wielki szacunek dla FIS i obsługi medycznej za profesjonalne działanie. 13 kwietnia skoczek wyszedł ze szpitala, ale czekała go długa rehabilitacja. Na skocznie wrócił dopiero w ostatnim tygodniu sierpnia.

Największy pechowiec w skokach

Historiami samego Daniela Andre Tandego, można by obdzielić przynajmniej kilku skoczków. Chyba każdy fan skoków pamięta, jak w 2017 roku walczył z Kamilem Stochem o wygraną w TCS. Przed ostatnim skokiem presja była tak duża, że nie zdołał dobrze dopiąć wiązania. Miał ogromne problemy w locie i ledwo wylądował.

W 2019 roku o Tande znowu zrobiło się głośno, bo okazało się, że walczył z poważną chorobą. Norweski skoczek zachorował na zespół Stevensa-Johnsona, który jest chorobą immunologiczno-dermatologiczną pojawiającą się w wyniku zażycia leków. Prowadzi do ostrych zmian w błonach śluzowych, a także na skórze, a w najgorszych przypadkach może powodować nawet śmierć.

- Myślałem, że umieram. Lekarze stwierdzili, że znalazłem się w szpitalu w najlepszym możliwym momencie i zdążyłem przed rozprzestrzenianiem się choroby. Powiedzieli, że gdy rany wynoszą 10 procent powierzchni ciała, to aż 30 procent pacjentów umiera - opowiada Tande. W wyniku choroby stracił trzy kilogramy masy mięśniowej, co w przypadku szczupłych skoczków powoduje wielkie problemy. Za tym poszły także inne urazy, z którymi zmagał się nawet latem 2019 roku. W sezonie 2019/2020 wrócił do świetnych skoków, ale w Klingenthal doznał urazu kostki po tym, jak potwornie mocno uderzył się w nią nartą.

W tle samobójcza śmierć brata

Ostatnim wielkim sukcesem 28-letniego Norwega było mistrzostwo świata w lotach w styczniu 2018 roku. W tle rozegrała się dramatyczna historia, której szczegóły poznaliśmy dopiero po prawie dwóch latach. Musimy cofnąć się do września 2017 roku, gdy w norweskich mediach pojawiła się informacja o śmierci Hakona-Kristoffera Tandego, czyli młodszego brata Daniela. Po latach w norweskiej TV2 Tande opowiedział o wszystkim, co wydarzyło się wspomnianego wieczora w Oberstdorfie i kilka miesięcy wcześniej, gdy jego brat targnął się na życie.

Ceremonia medalowa się opóźniała. Telewidzowie do końca nie wiedzieli dlaczego. Reporterka norweskiego NRK czekała na rozmowę ze zwycięzcą, ale ten tylko przemknął przed kamerami. Płakał. - Siedziałem w szatni i płakałem. Pierwszy raz chciałem, żeby był tam ze mną - zdradza po prawie dwóch latach Tande.

Daniel kilka lat temu przeniósł się do Oslo, ale jego rodzina cały czas mieszka w Kongsbergu. Po śmierci brata Daniel uciekł w treningi i nie wracał w rodzinne strony. Po latach zaczął jednak mówić o swoim bracie. - Chciałem tego uniknąć. Musiałem sobie zdać sprawę, że jego tam nie ma. Spodziewasz się, że go tam spotkasz, ale jego nie ma. To bolało - podkreśla.