Całkowita prowizorka. Trener sensacyjnych medalistów pokazał skocznię w swoim kraju

W poniedziałek odbył się konkurs na skoczni normalnej w mikście. Miał szalony przebieg ze względu na sporą liczbę dyskwalifikacji. W pierwszej serii zawodów za nieregulaminowe kombinezony zdyskwalifikowane zostały: Japonka Sara Takanashi, Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz oraz Niemka Kathariny Althaus. W drugiej serii Polska kontrolerka Agnieszka Baczkowska zdyskwalifikowała jeszcze dwie Norweżki: Annę Odine Stroem oraz Silje Opseth.

To spowodowało, że Japonia, Niemcy, Norwegia i Austria przestały się liczyć w walce o medale, co otworzyło drogę innym reprezentacjom. Złoto zdobyli Słoweńcy, ale to nie była sensacja. Za małą niespodziankę można było uznać srebro wywalczone przez Rosjan. Natomiast gigantyczną sensacją było trzecie miejsce reprezentacji Kanady. Kanadyjczycy do końca walczyli z Japonią o miejsce na podium i tę walkę wygrali.

Lider kanadyjskiej kadry Mackenzie Boyd-Clowes wykorzystał sukces Kanadyjczyków wykorzystał, by wystosować apel do swoich rodaków. - Budujmy małe skocznie i stwórzmy program, by to znalazło swoją kontynuację. Parę dolarów dla naszego sportu? Czy proszę o zbyt wiele? - napisał skoczek na Twitterze.

Skocznia, która wygląda jakby miała się zawalić. Dlatego Kanadyjczycy trenują w Europie

Jego apel nie jest bezzasadny. Dziennikarz TVP Sport Michał Chmielewski na Twitterze pokazał zdjęcia jedynej kanadyjskiej skoczni igelitowej. Zdjęcia otrzymał od trenera kanadyjskiej drużyny Tadeusza Bafii. Już pierwszy rzut oka na te zdjęcia wystarcza, żeby stwierdzić, że słowo "skocznia" w odniesieniu do tej konstrukcji jest użyte na wyrost. To całkowita prowizorka.

Nic więc dziwnego, że Kanadyjczycy latem trenują na wyjeździe, głównie w Słowenii. W Kanadzie są obecnie tylko cztery kompleksy skoczni: Alberta Ski Jump Area, Big Thunder Ski Jumping Center, Big Thunder Ski Jumping Center i Whistler Olympic Park Ski Jumps.