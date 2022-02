Kamil Stoch skomentował treningi w Pekinie. "Sam się zdziwiłem"

Trzy treningi przed konkursem olimpijskim na skoczni normalnej wlały trochę optymizmu w serca kibiców polskich skoczków. Po kolejnych nieudanych, choć loteryjnych zawodach w Willingen, Kamil Stoch i spółka zaprezentowali się całkiem nieźle. Najlepsza była pierwsza sesja, w której Stoch zajął drugie miejsce, a Żyła był siódmy. Potem nasz mistrz olimpijski zajmował 15. i 11. miejsce. Ogólnie był zadowolony ze swojej dyspozycji.

- Bardzo dobry dzień. Trening przyjemny. Zapoznanie obiektu też poszło sprawnie. Nie było problemu z techniką czy adaptacją. To jedna z przyjemniejszych skoczni normalnych, na jakich miałem okazję skakać. Pierwszy skok treningowy super, dwa kolejne co najmniej solidne. Były luźne i swobodne, ale wciąż czegoś brakuje. Widzę coś, co można poprawić. Bo pierwszy był rzeczywiście super. Sam się zdziwiłem, że tak łatwo i lekko poszło – przyznał Stoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

W przeciwieństwie do zawodów w Willingen, tym razem kart nie rozdawał wiatr, chociaż niektórzy zawodnicy przez warunki pogodowe musieli czekać na swoją kolej. - Powiedziałbym, że w porównaniu do Willingen była tu kompletna cisza. Tam im jakoś nie przeszkadzało, żeby puszczać nas w huraganie. Tu jest za to mroźno, wydaje mi się nawet, że tu jest trochę gorzej. Mam nadzieję, że podczas zawodów będą stabilne warunki i będziemy mogli się bawić – powiedział mistrz olimpijski.

W piątek o godz. 7 czasu polskiego zaplanowane są kolejne treningi zawodników na skoczni normalnej. Kwalifikacje odbędą się w sobotę o godz. 7.20. Pierwszy konkurs na igrzyskach olimpijskich odbędzie się w niedzielę na skoczni normalnej. Drugi będzie w sobotę 12 lutego na skoczni dużej. Relacje na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.