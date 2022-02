Tak polscy skoczkowie powinni skakać już w listopadzie! "To będą igrzyska dla starych sportowców"

Polscy skoczkowie całkiem solidnie rozpoczęli olimpijskie zmagania na zupełnie nieznanej nikomu skoczni w Pekinie, a właściwie ponad 300 kilometrów na północny zachód od Pekinu. W każdym z trzech treningów na skoczni K-95 reprezentant Polski znalazł się w czołowej dziesiątce, a w I treningu Kamil Stoch był nawet drugi. Oddał skok na 102,5 metra, co przez kilkanaście minut było nieoficjalnym rekordem obiektu.

REKLAMA

Zobacz wideo Horngacher rozpętał prawdziwą wojnę tuż przed IO. "Perfidne zbliżenia"

- Moim zdaniem możemy mówić nawet o dużym pozytywie. W każdym z treningów mieliśmy Polaka w TOP 10, przynajmniej jednego. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek miejsca polskich skoczków w dziesiątce będą mnie tak cieszyć. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że w treningach słabo skakali np. Ryoyu Kobayashi czy Karl Geiger, a w konkursie pewnie będzie dużo lepiej - mówi Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN.

Dobry początek Kamila Stocha. Tym razem nie franca

I faktycznie liderzy i kandydaci do medali w czwartek skakali znacznie poniżej swojego poziomu. Żaden z zawodników nie był w stanie trzy razy znaleźć się w czołowej dziesiątce treningów. Dlatego lepszym podsumowaniem dnia jest po prostu zsumowanie wszystkich trzech skoków. I jak się okazuje, najlepszym skoczkiem czwartku jest Halvor Egner Granerud, który zgromadził 181 pkt. Tuż za nim urodzony w 1985 roku Manuel Fettner, który na skoczniach normalnych skacze rewelacyjnie. Potem Peter Prevc i Stefan Kraft. Piątym skoczkiem dnia był Kamil Stoch, który przyznał, że na tym obiekcie od samego początku czuje się znakomicie.

- Czasem wystarczy jeden skok, a czasem i pięćdziesiąt to za mało. Mnie dzisiaj wystarczyło. Ja już wiem, wystarczyło mi, żeby mniej więcej ją wyczuć. Teraz trzeba znaleźć jak najlepsze skok - mówił Kamil Stoch dla Przeglądu Sportowego. I dodał zdziwiony: - To jedna z przyjemniejszych skoczni normalnych, na jakich miałem okazję skakać.

Trudno mówić na, co stać Stocha na tych igrzyskach, ale chyba wszyscy kibice skoków mogą mieć w pamięci to, jak Kamil Stoch zaczynał treningi na normalnej skoczni olimpijskiej w Soczi. Tam Polak jechał w roli faworyta, a pierwsze trzy skoki były bardzo kiepskie. Skocznię nazwał nawet francą, ale w kolejnych dniach było już zdecydowanie lepiej i w końcu skończyło się złotym medalem. Nie mielibyśmy nic przeciwko, by teraz finał znajomości ze skocznią był podobny, choć będzie o to piekielnie trudno. A każdy medal skoczków rozpatrywalibyśmy w kategoriach cudu.

Igrzyska doświadczonych sportowców?

Dużym zaskoczeniem dnia może być jednak to, że w czołówce oglądaliśmy niezwykle doświadczonych zawodników. Rewelacją czwartku był Manuel Fettner, który znów pokazał, że jeśli zawodnik ma grubo powyżej 30 lat, to wcale nie można go skreślać. Starszy dwa lata od Stocha skoczek pokazuje, że będzie się liczyć w walce o olimpijskie medale. Zresztą w pierwszym dniu skoków górowało doświadczenie. Licząc TOP 5 czwartkowych treningów (po łącznej sumie not z trzech skoków), to średnia wieku najlepszej piątki dzisiaj wynosi aż 30,4 roku.

- Ja cały czas twierdzę, że to będą igrzyska dla starszych sportowców, dlatego tutaj Słoweńcy czy część Austriaków może mieć problemy, bo nie mają tak dużego doświadczenia jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie. Moim zdaniem poradzą sobie doświadczeni, bo na igrzyskach jest sporo dodatkowych "atrakcji", jak: codzienne testy, ciągłe sprawdzanie, izolacja. Samo przebywanie tam też może być nużące. Przetrwają to tylko najbardziej doświadczeni - zauważa Jan Winkiel.

Polacy z medalem w konkursie drużynowym? Tak wynika z treningów

Jak wyglądały treningi?

W pierwszej sesji treningowej mieliśmy dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce. Na drugim miejscu uplasował się Kamil Stoch, który oddał najdłuższy skok – 102,5 metra. Przegrał jedynie o 1,7 punktu z Manuelem Fettnerem. Siódme miejsce po skoku na 99,5 metra zajął za to Piotr Żyła. Pozostali Polacy spisali się gorzej, ale Stefan Hula i Dawid Kubacki znaleźli się jeszcze w czołowej trzydziestce. Hula był 26., a Kubacki 29. 51. miejsce zajął Paweł Wąsek.

Druga seria była już gorsza. Wygrał ją Halvor Egner Granerud, który poszybował aż 103,5 metra. Jeszcze dalej wylądował Daniel Huber – skoczył aż 106 metrów! Trzeci był Robert Johansson. Najlepszym z Polaków okazał się Piotr Żyła. Skoczył 101,5 metra i był dziewiąty. W stosunku do pierwszej serii poprawił się Kubacki, który zajął 12. miejsce (101,5 metra). 15. był Kamil Stoch (100 metrów). 28. miejsce zajął Hula (97 metrów), a 35. Paweł Wąsek (95 metrów).

W trzecim treningu znowu nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o miano najlepszego z Polaków. Tym razem najwyżej uplasował się Dawid Kubacki, który był szósty po skoku na 98,5 metra. Ponownie równe 100 metrów skoczył Stoch, który był 11. 17. był Stefan Hula, a 18. był Piotr Żyła (obaj skoczyli 95 metrów). 40. był Paweł Wąsek (87,5 metra). Wygrał Jewgienij Klimowe przed Halvorem Egnerem Granerudem i Peterem Prevcem. W tej serii we znaki coraz mocniej zaczynał się dawać wiatr, wobec tego tuż przed skokiem Stocha aż o dwie pozycje podniesiono belkę. Mimo to skok Stocha, był jednym z najlepszych z tej pozycji.