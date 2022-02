Polscy skoczkowie mają Ferrari wśród butów, ale są zakazane. Małysz: Nie dociera do FIS-u

O sprawie zakazanych przez FIS butów polskich skoczków napisaliśmy w ostatnich dniach wszystko, co możliwe. Sprawa jest skomplikowana i ma wiele odcinków. To, co wiemy dziś na pewno, to fakt, że i polska firma Nagaba, i niemiecki Rass, wprowadziły na rynek ulepszone buty do skoków narciarskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Horngacher rozpętał prawdziwą wojnę tuż przed IO. "Perfidne zbliżenia"

W czym więc - w dniu startu olimpijczyków - tkwi kłopot? FIS nie godzi się na polskie ulepszenia twierdząc, że to zbyt duża zmiana, którą należało zatwierdzić do 1 maja 2021 roku. Z kolei niemieckie ulepszenia (jak nowy system zapinania czy wymieniane podeszwy) to - zdaniem władz - ledwie drobiazg, który można było wpisać w tzw. katalog małych modyfikacji. A gdy Adam Małysz poprosił o wpisanie naszych modyfikacji do tego katalogu, usłyszał, że on jeszcze nie istnieje i będzie opublikowany po igrzyskach. To by było na tyle, jeśli chodzi o sprawiedliwość w skokach narciarskich.

Polska interweniuje u przełożonych Pertile

Uporządkujmy: w zeszły piątek Polacy wyciągnęli na skoczni przygotowane od kilkunastu miesięcy buty. W Willingen skakali rewelacyjnie, czym zirytowali Stefana Horngachera. Były trener biało-czerwonych, a dziś szkoleniowiec kadry Niemiec oprotestował nasz sprzęt. FIS przychylił się do protestu Austriaka, choć kilkadziesiąt minut wcześniej Piotr Żyła bez problemu przeszedł kontrolę na skoczni.

Później sytuacja się zmieniła, a kontroler sprzętu pod naciskiem Horngachera był skłonny zdyskwalifikować wszystkich Polaków. Łącznie z Dawidem Kubackim, który skacze w niemieckich butach Rass. Do FIS-u nie docierają żadne argumenty. Polacy mają też duży problem, by interweniować u przełożonych Sandro Pertie (dyrektor PŚ) czy Miki Jukkary (kontroler sprzętu w PŚ). - Tam nikt tam nie odpowiada. Pisaliśmy, dzwoniliśmy i zero reakcji. To tak, jakby wszyscy polecieli do Chin i koniec. Może jeszcze nam odpiszą, ale wątpię - mówi Sport.pl Adam Małysz, dyrektor polskich skoków.

Skoki narciarskie zmierzają ku przepaści. Nowy Małysz nie ma żadnych szans

Polska jeszcze walczy

Sztabowcy z polskiej kadry nie poddają się w walce o nowe buty. Na froncie są Adam Małysz, Jan Winkiel (sekretarz generalny PZN) i przedstawiciele firmy Nagaba, którzy w Polsce przygotowują dokumentację i wyjaśniają kwestie merytoryczne.

Swoją grę toczy też firma Slatnar, której narty oprotestował Horngacher. Słoweńcy szykują się nawet do złożenia pozwu sądowego. - Protest mogą jednak złożyć trenerzy, którzy są na miejscu w Chinach - zauważa Adam Małysz. A nasi trenerzy sprawiają - niestety - wrażenie pogodzonych z faktem, iż nie uda się przywrócić butów. Kadrze mężczyzn w Chinach pomaga też Łukasz Kruczek, trener kadry kobiet, który został przez PZN poproszony o interwencję. A to dlatego, że jest on członkiem komisji sprzętowej w FIS.

- Kilkukrotnie rozmawiałem z Sandro Pertile, który twierdzi, że nie dopuszczą naszych butów, bo według nich są to nowe buty. Nie przyjmują wiadomości, że jest inaczej. I nie przyjmują też do wiadomości, że ta modyfikacja nie jest wcale większa niż zmiana podeszwy w butach robiona przez Norwegów w Rassach, czy modyfikacje Rassa robione dla poszczególnych zawodników. Ale nie są to nowe buty, bo tylko sam tył się różni - dodaje Adam Małysz.

Okazuje się, że producent sprzętu, firma Nagaba, pokazała na stronie internetowej nowy model buta o wymownej nazwie Ferrari.

buty polskich skoczków Nagaba.pl

Nowy model buta polskich skoczków ma inaczej wykończoną górę. Z tyłu widoczne jest większe zakrzywienie obuwia, które może np. poprawiać prowadzenie narty w pierwszej fazie lotu. Najważniejsze jest jednak to, że przepisy wcale nie mówią, że są to buty nieprzepisowe.

Przepisy mówią jedynie, że:

but nie może być więcej niż dwa centymetry dłuższy od stopy

aby zewnętrzna strona buta musi być tej samej grubości co wewnętrzna.

podeszwa może mieć maksymalnie 45 mm

nie można przekształcać butów w celu uzyskania lepszej aerodynamiki

Według informacji Sport.pl, FIS najbardziej przyczepia się do ostatniego punktu, w którym wiele zależy od interpretacji. Słyszymy, że w zamyśle tego przepisu chodziło tylko o to, by but nie mógł być szerszy, by nie powodować większej powierzchni nożnej. Z kolei but Polaków jest tylko nieco bardziej zakrzywiony, co nie ma wpływu na powierzchnię nośną.

Polacy mieli nawet przedstawić wyniki badań w tunelu aerodynamicznym, które miały jasno pokazać, że but nie wpływa na aerodynamikę. FIS twierdzi jednak, że wie lepiej, a sam ma doświadczonych, wykształconych i bezstronnych kontrolerów, którzy są zdania, że but zmienia aerodynamikę.

Polscy skoczkowie na ich temat mają jednak własne zdanie. Widzieli bowiem, jak jeden z kontrolerów w Willingen nie potrafił obsługiwać maszynki do mierzenia kroku w kombinezonie zawodnika.