Dramat Norwegów. Polacy tracą dwóch rywali w walce o medal na igrzyskach

Kilkanaście dni temu informowaliśmy, że na kadrę Norwegów padł blady strach. W izolacji przebywali Daniel Andre Tande i Johann Andre Forfang, a także Marius Lindvik, który miał kontakt z pierwszym z nich. Zakażony był również Fredrik Villumstad. Norwegowie bali się, że przy pesymistycznym scenariuszu nie będą w stanie w ogóle wystawić reprezentacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Horngacher rozpętał prawdziwą wojnę tuż przed IO. "Perfidne zbliżenia"

Polska odpowiedź na protesty Horngachera. Wojna trwa. Niewykluczone dyskwalifikacje na IO

Pierwszy konkurs na igrzyskach bez Tandego i Forfanga

Jak informuje norweski "Nettavisen", Forfang i Tande nie zdążą na pierwszy konkurs olimpijski, który odbędzie się w niedzielę na normalnej skoczni. Forfang we wtorek miał otrzymać negatywny wynik testu na koronawirusa, ale jak czytamy w norweskich mediach nie może on jeszcze wyruszyć do Pekinu. Natomiast Tande nadal nie otrzymał negatywnego wyniku.

Alexander Stoeckl poinformował, że ma nadzieję, iż Forfang będzie otrzymywał kolejne negatywy i zdąży na konkurs na dużej skoczni, który odbędzie się w sobotę 12 lutego. Trener Norwegów liczy, że Tande poleci wraz z nim.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

Obaj Norwegowie otrzymali pierwsze pozytywne wyniki po konkursach w Zakopanem. Informacje o zakażeniu Forfanga pojawiły się 20 stycznia. Co ciekawe, Forfang dwa dni wcześniej został mistrzem Norwegii. W rozmowie z norweskimi dziennikarzami wyznał, że obawiał się zakażenia po tym, jak pozytywne wyniki testów otrzymali Villumstad i Tande. - To niemożliwe, żeby tego uniknąć. Trochę się boję nadchodzącego tygodnia. Wiele razy byłem blisko koronawirusa, ale nie zostałem zakażony. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze.

Od tego czasu trwał wyścig z czasem, żeby obaj (Tande i Forfang) zdążyli na igrzyska. Jak widać, pierwsza runda została przegrana. Pewni występów (na razie) są jedynie Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik i Robert Johansson.

Horngacher żądał przerwania zawodów. Nowe szczegóły wojny w skokach