Są wyniki testów polskich skoczków tuż po przylocie do Pekinu

Podróż do Pekinu polscy skoczkowie rozpoczęli w poniedziałkowe popołudnie. Po zawodach w Willingen udali się do Frankfurtu, skąd niemal cała karuzela Pucharu Świata wyleciała na igrzyska. Na miejsce dotarli we wtorkowy poranek czasu polskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Horngacher rozpętał prawdziwą wojnę tuż przed IO. "Perfidne zbliżenia"

Skoczkowie już w wiosce olimpijskiej. Testy negatywne

- Reprezentacja kobiet i mężczyzn w skokach narciarskich dotarła już do wioski olimpijskiej w rejonach Zhangjiakou. Wszyscy członkowie kadry olimpijskiej otrzymali negatywne wyniki testu na COVID-19 - poinformował Polski Związek Narciarski. Cała podróż z Niemiec do wioski trwała około 16 godzin. Znacznie krócej niż było to w przypadku pierwszej grupy polskich sportowców, którzy dotarli do Chin 27 stycznia.

Sprzęt Niemców też powinien zostać zabroniony? Geiger odpowiada. I kłamie

– Nie mogłem spać w samolocie, potem trochę udało się w autokarze. Teraz myślę jednak o tym, aby położyć się już w pokoju – mówił Paweł Wąsek w rozmowie z TVP Sport. – Ja tam akurat wyspałem się w samolocie – przyznał Dawid Kubacki. - Dziwnie to wyglądało. Cała obsługa w kombinezonach. Brak posiłków, napojów ciepłych. To znaczy były, ale od razu zawinięte na siedzeniu. Ale też nikt nie był głodny, bo jedzenia przygotowano sporo - relacjonował mistrz świata z 2019 roku.

W olimpijskiej kadrze skoczków znaleźli się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawida Kubacki, Paweł Wąsek i Stefan Hula. Łukasz Kruczek do kadry żeńskiej powołał natomiast dwie zawodniczki. To Kinga Rajda oraz Nicole Konderla.

Pierwsze oficjalne treningi na normalnej skoczni w Zhangjiakou zaplanowano na 3 lutego. Skoczkinie wypróbują obiekt o 10:30 polskiego czasu, a panowie pojawią się na nim o 13:00. Olimpijski konkurs kobiet w sobotę o 11:45, natomiast mężczyźni o medale powalczą w niedzielę od 12:00.