Kolejna odsłona wojny. FIS znów nie chce zatwierdzić nowego sprzętu Polaków. Ostra reakcja PZN

Już sobotnie zamieszanie z zakazaniem nowego modelu butów polskich skoczków wywołało ogromne zamieszanie w środowisku całego sportu, a zwłaszcza kadry Michala Doleżala. Sam Mika Jukkara przyznał, że rozumie, że zabronieniem używania nowinki Polaków wywołał spore poruszenie i wręcz otwartą wojnę pomiędzy sztabami poszczególnych ekip.

Pojawił się jednak kolejny zgrzyt w relacji polskiej kadry i Jukkary. Fin twierdzi, że rękawiczki, które Polacy mają przygotowane na igrzyska olimpijskie w Pekinie są nieprzepisowe.

O co chodzi? Przede wszystkim o logotyp na rękawiczkach. Według naszych informacji kontroler sprzętu FIS na zawodach Pucharu Świata wskazał przedstawicielowi polskiego sztabu kilka niedociągnięć i według niego sprzęt nie spełnia wymogów określonych w przepisach.

Jak jest według Polskiego Związku Narciarskiego? - Były sprawdzane kilkukrotnie, czytaliśmy te przepisy bardzo dokładnie - przekazał nam jeden z działaczy. Dowiadujemy się też, że Jukkara ma nie respektować dokładnie przepisów FIS. Polacy mu je pokazywali, ale Fin ma "własną interpretację" reguł.

Tak zasłania się Jukkara w przypadku niemalże każdej kontroli sprzętu. W tym przypadku nie ma jednak racji, bo przepisy nie są tak niedokładne, jak choćby w przypadku analizy nowego modelu butów Nagaby dla Polaków. W sprawie rękawiczek według PZN istnieje nawet uzasadnienie graficzne w przepisach, które wskazuje, że Jukkara nie ma racji. - Jest różnica w mierzeniu rękawiczki z logotypem z wypełnieniem kolorem innym niż te rękawiczki i gdy logotyp w ogóle nie ma tła i wtapia się w rękawiczkę - słyszymy. I to tutaj Jukkara widzi błąd, którego w polskich rękawiczkach ma nie być.

PZN grozi FIS pozwem za możliwe dyskwalifikacje w Pekinie

Uwagi Jukkary wskazują wyraźnie, że skoro widzi problem, to może chcieć kontrolować rękawiczki podczas igrzysk. Jeśli według niego nie są przepisowe, to może wykluczać za nie zawodników z zawodów. Funkcjonuje to tak, jak zakazanie używania nowego modelu butów, które wprowadził w życie w trakcie weekendu PŚ w Willingen. Co więcej, słyszymy, że taki sam problem mają prawdopodobnie Norwegowie, czy Japończycy.

A PZN grozi, że w przypadku dyskwalifikacji w Pekinie ostro zareaguje. Jak? Pozwaniem FIS-u za bezpodstawną dyskwalifikację.

Tak, gdy pisaliśmy o otwartej wojnie pomiędzy sztabami z udziałem FIS-u, mówiliśmy właśnie o tego typu przypadkach. Teraz może być ich multum. Ciekawe tylko, czy z obu stron barykady.