Kpina ze skoków narciarskich. Popis amatorstwa w FIS-ie. To jest lista wstydu

Tylko jeden z Polaków znalazł się w drugiej serii konkursu indywidualnego w Willingen. Dawid Kubacki, po słabszym drugim skoku, zajął 14. miejsce. Wygrał Norweg Marius Lindvik, a Karl Geiger, który był 2., powrócił na pozycję lidera Pucharu Świata. Trzecie miejsce zajął Słoweniec Cene Prevc. Pozostali Polacy nie weszli nawet do drugiej serii.

REKLAMA

Zobacz wideo Przełom w skokach Polaków tuż przed igrzyskami? Jest wyraźna zmiana

W skokach narciarskich kpią z konsekwencji

Kolejny raz w tym sezonie mogliśmy mówić o fatalnej organizacji zawodów i kompletnego ignorowania tego, co akurat dzieje się i wkrótce może się dziać na skoczni. Jak inaczej wytłumaczyć kuriozalne zarządzanie belką przez jury zawodów.

Najlepiej obrazują to dwa momenty. Pierwszy w I serii, gdy startujący z numerem 21. Japończyk Daiki Ito poleciał 144,5 metra, czyli 2,5 metra mniej niż wynosi rozmiar skoczni. Wówczas jury od razu obniżyło belkę z szóstej na piątą. Chwilę potem warunki się pogorszyły. Zaczęły się ewidentne zawirowania w powietrzu i kilku skoczków miało ogromne problemy z uzyskaniem dalekich skoków. Aż wreszcie tuż po Stochu wiatr w ogóle się odwrócił i zaczął wiać w plecy. Jury jednak nie reagowało.

W drugiej serii sytuacja była jednak inna. Stefan Kraft miał znakomite warunki i poleciał 149 metrów. Choć Austriak przekroczył HS o dwa metry (i zgodnie z przepisami jury zawodów powinno się połączyć na krótkofalówkach w celu porozmawiania o obniżaniu belki), to decyzji o obniżeniu rozbiegu nie było. Chwile potem Ryoyu Kobayashi w równie dobrych warunkach poleciał 152 metry, czyli metr bliżej niż rekord obiektu.

Otwarta wojna w skokach. FIS-owi grozi kompromitacja. "Protesty będą się sypać"

Po Kobayashim skok z siódmej belki oddał jeszcze Timi Zajc (137 metrów) i nagle nastąpiła długa, dwuminutowa przerwa. Najpierw na bezsensowną i długą powtórkę skoku Kobayashiego, a potem na prezentację czołowej dziesiątki zawodów. W tym czasie.... obniżono belkę przed skokiem Kubackiego. A wiatr? A wiatr też był słabszy! O 0,3 km/h. W tych warunkach Polak i Daniel Huber sobie nie poradzili.

Czy konkursami skoków rządzą amatorzy? Lista wstydu

Gdzie tu konsekwencja FIS-u, który z uporem maniaka powtarza, że nie chce dalekich skoków, by nie doszło do kontuzji przed igrzyskami? Gdzie próba przewidywania tego, co może się za chwilę wydarzyć? Niestety, wygląda to tak, jakby decyzji podejmowały osoby, które nie mają pojęcia o swojej pracy. A nie chce nam się wierzyć, że tak jest.

- Uważam, że jako drużyna jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy w piątek. Mieliśmy dwa dni loteryjnych konkursów. Ciężko więc na tej podstawie wyciągać konstruktywne wnioski - wymownie mówił Dawid Kubacki w Eurosporcie.

- Nie uczymy się na błędach. To nie są pierwsze takie zawody, gdzie jest totalna loteria, wypaczanie wyników i podcinanie skrzydeł zawodnikom. Ja czuję się dobrze, ale nie mogę się rozwinąć i pokazać pełni swoich możliwości, tylko cały czas cię blokuje. Szkoda, że takie zawody mają miejsce, ale z drugiej strony to nie są pierwsze i na pewno nie ostatnie. Mam tylko nadzieję, że kiedy przyjdzie do rywalizacji w takim bardzo poważnym momencie, no to jednak te zawody będą fair i każdy będzie mógł pokazać, na co go stać – komentował w sobotę Kamil Stoch dla skijumping.pl

Norweski sędzia chciał pomóc Lindvikowi?

Jakby było mało rzeczy, za które można znienawidzić skoki narciarskie, to na sam koniec niedzielnej rywalizacji skok oddawał Słoweniec Cene Prevc. W tym czasie na prowadzeniu był Norweg Marius Lindvik. Słoweniec poleciał jednak 133,5 metra, więc zabrakło mu znacznie do wyprzedzenia zarówno Norwega, jak i Karla Geigera. Norweski sędzia Geir Steinar Loeng jednak przyznał Prevcowi notę 16,5 pkt. W momencie gdy inni dawali kolejno 17,5, 18, 18 i 17,5.

Jeśli nie była to pomyłka Norwega, to kolejny raz w tym sezonie mieliśmy próbę wpłynięcia na wyniki rywalizacji. Tak samo było w Ga-Pa na Turnieju Czterech Skoczni przy okazji not Eisenbichlera i niemieckiego sędziego. Wówczas to w Norwegii grzmiano mocno na temat oceniania skoków, zresztą jak często w sytuacji kontrowersyjnych not. A kilka tygodni później sytuacja się powtarza, ale jest związana z innym krajem. Mamy nadzieję, że w tej sytuacji sędzia będzie się musiał mocno tłumaczyć. Bo takie ocenienie skoków jest po prostu fatalne dla całej dyscypliny.