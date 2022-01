O której niedzielny konkurs skoków w Willingen? Uwaga na kwalifikacje

W loteryjnym sobotnim konkursie w Willingen, którym zarządzał przede wszystkim silnie wiejący wiatr, Polacy zupełnie sobie nie poradzili. Najlepszy skok oddał tym razem Piotr Żyła (130 m), co dało mu ostatecznie 14. miejsce, ale po zakończeniu konkursu 35-latek został zdyskwalifikowany. Podobny los spotkał także drugiego z naszych reprezentantów Stefana Hulę. U obu powód był ten sam - buty, które zostały zgłoszone przez Niemców na czele ze Stefanem Horngacherem.

Pozostali Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęli miejsca w trzeciej dziesiątce, a Paweł Wąsek nie zakwalifikował się nawet do drugiej serii. Triumfował Ryoyu Kobayashi, który wyprzedził Halvora Egnera Graneruda i Mariusa Lindvika.

Już w niedzielę czeka nas jednak kolejny konkurs indywidualny w Willingen. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że tym razem uda się go przeprowadzić bez większych problemów, ponieważ prognozy są zdecydowanie lepsze. Odpuścić ma przede wszystkim wiatr, który w trakcie konkursu powinien w porywach wiać maksymalnie do 4 m/s. Tym razem ma także nie padać, co też będzie sporym ułatwieniem dla zawodników.

Pozostaje więc liczyć na to, że w normalnych warunkach pogodowych polscy skoczkowie choć trochę nawiążą do świetnego występu w piątkowym prologu. Triumfował w nim w świetnym stylu Kamil Stoch, a w sumie w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze trzech Polaków.

Gdzie i kiedy oglądać drugi konkurs PŚ w Willingen?

Drugi konkurs indywidualny Pucharu Świata w Willingen odbędzie się w niedzielę 30 stycznia. Jego rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 15:15, ale uwaga, bo już o 13:30 na Muhlenkopfschanze odbędą się jeszcze kwalifikacje. Transmisja konkursu będzie można oglądać na antenach TVN i Eurosport 1 oraz online w aplikacji Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.