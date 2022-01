Piotr Żyła zabrał głos ws. dyskwalifikacji. W swoim stylu. "Pozazdrościli"

Jednoseryjny konkurs w Willingen był dla Piotra Żyły występem numer 300 w zawodach Pucharu Świata. Wydawało się, że Polak zajmie w tym konkursie 14. miejsce, najlepsze spośród Polaków. Po konkursie Żyła został jednak sensacyjnie zdyskwalifikowany. Powodem były nieregulaminowe buty. Według kontrolera na zawodach Pucharu Świata w skokach Fina Miki Jukkary chodziło o grubość jego tylnej ściany. Zgodnie z informacjami Sport.pl miała być o 1-2 mm zbyt wąska. Jukkara w rozmowie z naszym portalem stwierdził, że różnica względem zasad była jednak większa.

- Podjęliśmy tę decyzję na bazie kilku czynników, nie o wszystkich mogę powiedzieć. Przede wszystkim ten but był nowym modelem, niezaprezentowanym przed podkomisją FIS ds. sprzętu. Tylna ścianka buta nie była odpowiedniej grubości, zgodnej z zasadami – mówi Jukkara w rozmowie ze Sport.pl.

Jak dowiedzieli się dziennikarze Sport.pl, dyskwalifikacja nastąpiła po proteście, jaki wnieśli Niemcy. - W piątek w Willingen Stefan Horngacher wpłacił 500 franków i złożył oficjalny protest na buty Polaków. A chyba też na narty i kombinezony - powiedział Jan Winkiel w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem.

Przez moment zdyskwalifikowani byli wszyscy Polacy. Ostatecznie skończyło się tylko na dyskwalifikacji dwóch zawodników – Stefana Huli i właśnie Piotra Żyły. Mistrz świata całe zdarzenie skomentował na Instagramie. Zrobił to w swoim stylu. "A tak odnośnie butów, bo taki był temat dnia na skoczni. To Nagaba wymyśliła najnowszy model na deszczowe warunki. I były naprawdę bardzo fajne, ale co niektórzy pozazdrościli, że skarpeta im mokła i uznali, że takim nie możemy skakać. No cóż bywa i tak. Walczymy dalej w tym nowym dziwnym ładzie" – napisał Piotr Żyła.

Nagaba to firma produkująca obuwie dla naszych skoczków. W rozmowie z Jakubem Balcerskim całe zamieszanie skomentowała Ewa Nagaba, właścicielka firmy. - Trochę trudno nam zrozumieć ich stronę. Do tej pory nikt nie wiedział, że trzeba tego typu rzeczy zgłaszać do federacji. Wiemy przede wszystkim, że te buty były i są bezpieczne. Były testowane przez naszą kadrę wiele razy. To dla nas najważniejsze. Natomiast wszystkie najważniejsze elementy tego buty spełniają kryteria i zasady FIS. Nie było z nimi żadnych problemów przy projekcie, czy produkcji - powiedziała.

Żyle i reszcie polskich skoczków nie pozostało nic innego jak zapomnieć o tym co było i przygotować się do kolejnego konkursu w Willingen. Ten odbędzie się w niedzielę o 15:15. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.