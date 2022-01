Chwila grozy w Willingen. Freitag runęła na zeskok. Nietypowa przyczyna upadku [WIDEO]

Podczas konkursu Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich w Willingen doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Niemka Selina Freitag skoczyła 102 m w pierwszej serii konkursowej, ale podczas lądowania zanotowała bardzo nieprzyjemny upadek, który mógł zakończyć się poważną kontuzją zawodniczki i końcem marzeń o wylocie na zimowe igrzyska olimpijskie do Pekinu.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewolucyjna zmiana w skokach. Ta nowinka zmienia skoki!

Adam Małysz skomentował występ Polaków w Willingen. Jest "bicek"

Redaktor portali skispringen i sport.de, Luis Holuch poinformował, że wypadek skoczkini tylko wyglądał groźnie i zakończył się dla zawodniczki dość szczęśliwie. - Paskudny wypadek Seliny Freitag. Pierwszy kontakt ze śniegiem skierował jej nartę w złym kierunku. Zajęło chwilę, zanim wstała sama, ale wydaje się raczej zła niż zszokowana - napisał dziennikarz na Twitterze.

Chwila grozy na skoczni w Willingen. Niebezpieczny upadek Seliny Freitag podczas lądowania

"Selina Freitag przy podejściu do lądowania zahaczyła o zeskok prawą nartą, to spowodowało podcięcie drugiej i upadek. Asekurowała się prawą ręką i barkiem. Macha jednak ręką i pokazuje, że nic poważnego się jej nie stało. Wylot do Pekinu nie powinien być zagrożony" - to z kolei komentarz zamieszczony na profilu "SkokiPolska.pl".

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Groźnie wyglądający upadek Seliny Freitag w #Willingen po najechaniu nartą na nartę przy lądowaniu. Niemką zajmuje się opieka medyczna - napisał dziennikarz skijumping.pl Adam Bucholz na Twitterze.

Tak wyglądał upadek Niemki podczas PŚ w Willingen:

Sprawdza się najgorszy scenariusz. Ponure obrazki z Willingen

- Winna upadku Seliny Freitag... dość duża kępka "jodełek" wbita w zeskok. Niemka zahaczyła tyłem narty o powyższą przy podejściu do lądowania. Kolejny upadek w ten weekend, który mógł skończyć się naprawdę źle - dodał Piotr Bąk, dziennikarz skijumping.pl we wpisie na Twitterze.

Selina Freitag to siostra Richarda Freitaga, byłego mistrz świata i wicemistrza olimpijskiego w konkursie drużynowym.