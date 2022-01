Reprezentacja Polski zajęła swoje najwyższe miejsce w historii PŚ w skokach w konkursie mieszanym w Willingen

W konkursie mieszanym Polskę reprezentowali Kinga Rajda, Piotr Żyła, Nicole Konderla i Dawid Kubacki. Kamil Stoch, mimo wygranego drugiego treningu, decyzją trenera mógł odpocząć. Zobaczymy go w wieczornym prologu.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy skoczkowie odzyskają formę w miesiąc? "Wychodzili już z kryzysów"

Historyczny wynik Polaków. Szóste miejsce w konkursie mieszanym

W pierwszej serii rywalizacją dla biało-czerwonych nie najlepiej otworzyła Rajda, bo uzyskała ledwie 98 metrów. W drugiej grupie skakał jednak Piotr Żyła, który zanotował znakomitą próbę na 141 metrów. Na tamten moment był to zdecydowanie najdłuższy skok pierwszej serii.

Kubacki: Mogłem nagle usłyszeć "Sorry, ale dla pana miejsca już nie ma"

Następnie w polskiej ekipie prezentowała się Nicole Konderla, ale zanotowała jeszcze krótszy skok niż Rajda. Sędziowie zmierzyli jej tylko 88,5 metra. Niezbyt dobrze spisał się też Dawid Kubacki, który po skoku na 119,5 metra sam nie był zadowolony. Po pierwszej serii Polska zajmowała szóste miejsce. Prowadzili Słoweńcy przed Norwegami i Niemcami.

Finałowa runda też nie rozpoczęła się dla nas dobrze, bo Kinga Rajda lądowała jeszcze 3,5 metra bliżej niż w pierwszej serii. Mimo wszystko wciąż udawało nam się utrzymywać na szóstej lokacie. Piotr Żyła, który w pierwszej serii miał najwyższą notę w męskiej stawce, tym razem uzyskał 129 metrów. Znacznie bliżej niż w rundzie otwarcia, ale tym razem nie pomógł wiatr w plecy.

Nicole Konderla w drugiej serii zaliczyła tylko 88,5 metra, ale wciąż dawało to szóste miejsce. Dawid Kubacki, zamykający rywalizację dla naszej drużyny, uzyskał 137,5 m. To zdecydowanie lepszy skok niż w pierwszej rudznie. Dzięki temu Polacy zajęli ostatecznie szóste miejsce. To najlepszy wynik podczas konkursów mieszanych w zawodach Pucharu Świata. Dotąd biało-czerwoni najwyżej byli na siódmej lokacie podczas zmagań w Rasnovie w lutym 2021 roku.

W piątkowym konkursie triumfowali Słoweńcy przed Norwegią i Austrią. Skoczkinie mają wolny wieczór i mogą przygotowywać się sobotniego konkursu indywidualnego. Skoczkowie wezmą jeszcze udział w prologu, który zaplanowano na 18:30.

Wyniki konkursu mieszanego PŚ w Willingen