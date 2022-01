Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022. Skoki narciarskie. Kiedy starty polskich skoczków? [TERMINARZ]

Polscy skoczkowie w tym sezonie zawodzą na całej linii. Tak źle nie było od dawna i nic nie wskazuje na to, aby coś miało się zmienić. W sztabie kadry trwają intensywne prace nad poprawą sytuacji, ale póki co efektów brak. Do tego tuż przed igrzyskami pojawiły się problemy z koronawirusem. Pozytywny wynik testu otrzymał Piotr Żyła, ale nie powinno to zagrozić jego występowi w Pekinie. Do zdrowia na szczęście wraca z kolei Kamil Stoch, który w ostatnich tygodniach zmagał się z kontuzją stawu skokowego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Djoković jest największym sportowcem w naszym kraju. Wszyscy jesteśmy po jego stronie"

Polscy skoczkowie przygotowują się do igrzysk w Pekinie. Kiedy starty Polaków?

W ubiegłym tygodniu oficjalnie poznaliśmy pełny skład kadry polskich skoczków, którzy wezmą udział w igrzyskach w Pekinie. Decyzję z pewnością nie były łatwe, ponieważ wszyscy zawodnicy prezentują równie słaby poziom. Ostatecznie sztabowi reprezentacji udało się podjąć decyzję. Największą niespodzianką w naszej drużynie jest z pewnością obecność Stefana Huli, który wywalczył sobie miejsce w ostatniej chwili.

Przestańmy porównywać wybuch Ammanna z Salt Lake City do Kamila Stocha. Tak było naprawdę

Oprócz Huli w drużynie znajdą się zgodnie z oczekiwaniami Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek, któremu zdarzyło się już w tym sezonie pokazać z dobrej strony. Oprócz Panów w naszej kadrze znajdą się także dwie reprezentantki żeńskiej kadry - Kinga Rajda i Nicole Conderla.

Pierwsze skoki naszych reprezentantów zobaczymy już w czwartek 3 lutego, czyli dzień przed oficjalnym otwarciem igrzysk. Pierwsze konkursy na skoczni normalniej odbędą się w sobotę 5 lutego (kobiety) i niedzielę 6 lutego (mężczyźni).

PKOl reaguje na burzę wokół swojego olimpijskiego hasła

Terminarz startów polskich skoczków i skoczkiń narciarskich na ZIO w Pekinie 2022:

Sobota, 5 lutego

7:20 – skoki narciarskie, mężczyźni indywidualnie na skoczni normalnej – kwalifikacje

11:45 – skoki narciarskie, kobiety indywidualnie na skoczni normalnej – konkurs

Niedziela, 6 lutego

12:00 – skoki narciarskie, mężczyźni indywidualnie na skoczni normalnej – konkurs

Poniedziałek, 7 lutego

12:45 – skoki narciarskie, mikst na skoczni normalnej – konkurs

Piątek, 11 lutego

12:00 – skoki narciarskie, mężczyźni indywidualnie na skoczni dużej – kwalifikacje

Sobota, 12 lutego

12:00 – skoki narciarskie, mężczyźni indywidualnie na skoczni dużej – konkurs

Poniedziałek, 14 lutego