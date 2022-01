Granerud wylądował poza skocznią. Mistrzowski żart. I ta reakcja [WIDEO]

Halvor Egner Granerud, chociaż nie dominuje w tym sezonie, jak to było minionej zimy, to wciąż należy do światowej czołówki. Norweg zmaga się jednak z problemami technicznymi i nie zawsze potrafi być regularny. To, co szczególnie zwraca uwagę obserwatorów skoków narciarskich, to jego niestabilny lot.

Granerud reaguje na parodię swojego skoku. Śmiechem!

Kibice zwracają uwagę, że norweski skoczek ląduje blisko prawej bandy zeskoku. Jednych to martwi, a inni żartują. Tę drugą opcję wybrał kibic, który postanowił sparodiować skok Graneruda. W tym celu uruchomił popularną grę Deluxe Ski Jumping. Swoją próbę nagrał. Na wideo widzimy, jak skoczek ląduje poza bandą zeskoku.

Fan wrzucił nagranie do sieci i dojrzał to sam Halvor Egner Granerud. Jego reakcja była zaskakująca. 25-latek udostępnił filmik na Twitterze i opatrzył to emotikonami śmiechu. Dorzucił do tego jeszcze nagranie jego skoku z Vikersund w 2017 roku. Wicemistrz świata w lotach był wtedy bardzo rozchwiany w locie. - Myślę, że to była moja najlepsza próba - skomentował Norweg.

Niepewny lot to jednak niejedyny problem, z jakim zmaga się aktualnie obrońca Kryształowej Kuli. Granerud wciąż ma także kłopoty z uzyskiwaniem wysokich prędkości najazdowych. A to wszystko mocno dało mu się we znaki podczas PŚ w Zakopanem, gdzie zajął dopiero 25. miejsce. Kolejny raz na Wielkiej Krokwi totalnie rozregulował się podczas najazdu.

- Żałuję, że pojechałem do Zakopanego - powiedział w rozmowie z Viaplay triumfator klasyfikacji generalnej w sezonie 2020/2021. Jednak niskie prędkości norweski skoczek uzyskiwał także podczas krajowego czempionatu, w którym zajął dopiero czwarte miejsce. Przegrał nawet z kombinatorem norweskim - Jarlem Magnusem Riiberem.

W sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt też nie błyszczał pod względem prędkości najazdowej. Szczególnie w pierwszej serii, po której zajmował 11. pozycję. W drugiej znacznie się poprawił, był też szybszy na progu i dzięki temu awansował aż na czwarte miejsce.