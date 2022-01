Pięciu Polaków w konkursie w Titisse-Neustadt. Odpadł tylko jeden

Podczas gdy piątka polskich olimpijczyków (Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Paweł Wąsek i Kamil Stoch) oczekuje na igrzyska, do Titisse-Neustadt pojechali zawodnicy, którzy mogą jeszcze być rezerwowymi dla swoich kolegów. Już piątkowe treningi pokazały jednak, że na wysokie miejsca w ich wykonaniu nie ma co liczyć, a kwalifikacje tylko to potwierdziły.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Kot przestrzega ws. Kamila Stocha. "Może to się srogo zemścić" [Sport.pl LIVE #5]

Pokerowa zagrywka Horngachera przed IO. Dwa wielkie powroty

Pięciu Polaków w konkursie. Odpadł tylko Pilch

W piątkowych kwalifikacjach awans do sobotniego konkursu wywalczyło pięciu Polaków. Najlepszym z nich był Jakub Wolny, który w trudnych warunkach osiągnął 120,5 metra i zajął 24. pozycję. W konkursie zobaczymy także Andrzeja Stękałę (118 m, 40. miejsce), Aleksandra Zniszczoła (116 m, 44.), Macieja Kota (114,5 m, 46.) oraz Klemensa Murańkę (111 m, 49.).

Odpadł jedynie Tomasz Pilch, który po skoku na 105 metrów zajął 53. miejsce.

W kwalifikacjach najlepszy okazał się Słoweniec Cene Prevc, który skoczył aż 135,5 metra. Drugie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi (131,5 m), a trzecie Niemiec Karl Geiger (136 m).

Polski mistrz świata był na szczycie, teraz walczy o karierę. "Byłem zły na siebie"

Sobotni konkurs indywidualny Pucharu Świata w Titisse-Neustadt rozpocznie się o godzinie 16.15. Godzinę wcześniej zacznie się seria próbna. Relacja na żywo na Sport.pl.