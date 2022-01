Świetne wieści dla kibiców. Dodatkowy konkurs PŚ w skokach

W pierwotnym założeniu zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w tym sezonie miały wrócić do Sapporo. FIS zaplanowała, że skoczkowie zagoszczą tam w dniach od 20 do 23 stycznia. Zawody zostały jednak odwołane ze względu na rygorystyczne przepisy wjazdowe do kraju.

Lahti przejmuje trzeci konkurs za Sapporo

W efekcie dwa z trzech zaplanowanych konkursów przejęło Titisee-Neustadt. Swoją chęć przejęcia konkursów zgłaszał też Polski Związek Narciarski, ale to Niemcy byli w tym pojedynku górą. I w najbliższy weekend to na ich skoczni odbędzie się rywalizacja.

Jednak wciąż do odrobienia pozostawał jeden akt rywalizacji. Jak poinformowała dzisiaj Międzynarodowa Federacja Narciarska, dodatkowe zawody zostaną rozegrane w Lahti. Skoczkowie będą rywalizować w Finlandii pod koniec lutego. Będzie to ich pierwszy przystanek po igrzyskach.

Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem w piątek (25 lutego) miały odbyć się treningi i kwalifikacje. W sobotę miał się odbyć konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. Po decyzji o zorganizowaniu w Lahti dodatkowego konkursu w piątek mają odbyć się właśnie zawody indywidualne, które zastąpią odwołaną rywalizację w Sapporo. Będzie to powrót do Pucharu Świata po zimowych igrzyskach olimpijskich.

Nowy program zawodów PŚ w Lahti