Alarm w kadrze Norwegii! Mistrz zakażony. To juz koszmar

Im bliżej igrzysk w Pekinie, tym więcej obaw o zakażenia koronawirusem wśród sportowców. Kolejny pozytywny wynik w świecie skoków narciarskich tylko potwierdza zasadność takich uczuć. Po zawodach Pucharu Świata w Zakopanem okazało się, że dodatni wynik testu otrzymali dwaj norwescy skoczkowie. To Daniel Andre Tande i Fredrik Villumstad.

Złe informacje ws. Kamila Stocha przed igrzyskami w Pekinie

Kolejne zakażenie w kadrze Norwegii. Johann Andre Forfang drży o igrzyska

Jak poinformował "Nettavisen", zakażeń w norweskiej kadrze może być więcej. Pozytywny wynik testu otrzymał Johann Andre Forfang. Norweg test przeprowadził w domu, więc jak poinformował trener kadry Alexander Stoeckl teraz zawodnik czeka na wynik testu PCR. Ten ma się pojawić w czwartkowe popołudnie.

Co ciekawe Forfang, który we wtorek został mistrzem Norwegii, w rozmowie z norweskimi dziennikarzami wyznał, że obawiał się zakażenia po tym, jak pozytywne wyniki testów otrzymali Villumstad i Tande. – To niemożliwe, żeby tego uniknąć. Trochę się boję nadchodzącego tygodnia. Wiele razy byłem blisko koronawirusa, ale nie zostałem zakażony. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze.

Forfang miał w najbliższy weekend wystąpić w Pucharze Świata w Titisee-Neustadt i teraz nie wiadomo, czy zdoła się tam pojawić. To nie jednak największy problem. Zbliżają się przecież igrzyska olimpijskie i jeśli Forfang będzie zakażony, to może do Pekinu nie pojechać. Zgodnie z planem Norwegowie mają wyruszyć do Chin 31 stycznia. Wcześniej osoby, które były wcześniej zakażone muszą przedstawić aż cztery negatywne testy w 24-godzinnych odstępach przed wyjazdem.

Jakby tego było mało, to na kwarantannie jeszcze Marius Lindvik. Na początku tego tygodnia Lindvik miał kontakt z zakażonym Tande i do wtorku pozostaje w izolacji. Jego testy w tym tygodniu były jednak negatywne.

- Sytuacja rozwija się w najczarniejszym dla nas kierunku. W najgorszym scenariuszu Norwegia nie będzie w stanie wystawić zespołu na konkurs drużynowy lub będą to powołane w ostatniej chwili rezerwy - komentują norwescy dziennikarze.

Polski skoczek oskarża Horngachera: Sabotaż. Celowo wszystko zniszczył

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie rozpoczną się oficjalnie 4 lutego. Dzień później odbędą się kwalifikacje mężczyzn do konkursu na normalnej skoczni. Na 6 lutego zaplanowano rywalizację o medale na normalnej skoczni. W piątek 11 lutego będą kwalifikacje na dużym obiekcie, a kolejnego dnia walka w konkursie indywidualnym. Drużynowe zawody odbędą się 14 lutego. Relacje na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.