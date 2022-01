Świetne wieści ws. Kamila Stocha! Przed nim jednak sądny dzień

Stoch podobnie, jak reszta zawodników, którzy polecą do Chin, nie wystąpi w zawodach PŚ w Titisee-Neustadt. Jak przekazał Michal Doleżal, ma jednak niedługo wznowić treningi z całą kadrą w Zakopanem. - W niedzielę widziałem, że Kamil pracował jeszcze z fizjoterapeutą, Łukaszem Gębalą. Wygląda to codziennie dużo lepiej. Ruchomość tej kostki po trzech dniach wróciła do prawie stu, może dziewięćdziesięciu procent. W tym maksymalnym zakresie czuje jeszcze trochę bólu - przekazał Michal Doleżal.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy skoczkowie znów rozczarowali. "Zostało nam liczenie na cud"

Kamil Stoch wrócił do treningów. W środę ważne badanie

- Wstępnie zaplanowany trening na siłowni ma na wtorek. Postępujemy podobnie, jak Kamil miał po operacji tego stawu skokowego. Wtedy zobaczymy, jak będzie to działało, jak zareaguje ten staw i ustalimy terminy następnych treningów oraz kiedy wejść na skocznię - ocenił w niedzielę Czech Michal Doleżal.

Granerud wściekły po PŚ Zakopanem. "Żałuję, że tam pojechałem. Nic dobrego"

Założenia potwierdziły się zatem. Kamil Stoch we wtorkowy wieczór pochwalił się zdjęciem, na którym widać, jak trenuje na siłowni. - Praca wre - krótko podpisał fotografię na Instagramie trzykrotny mistrz olimpijski. Chociaż informacja od niego jest pozytywna, to warto wstrzymać się z otwieraniem szampanów. Kluczowa będzie bowiem środa.

Jak poinformował Sebastian Parfjanowicz, dziennikarz TVP Sport, to właśnie jutro Stoch przejdzie rezonans. On wykaże, czy w piątek obrońca tytułu olimpijskiego na dużej skoczni, będzie mógł pojawić się na skoczni w piątek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dwukrotnego triumfatora klasyfikacji generalnej PŚ zobaczymy jeszcze w Willingen. To na tydzień przed igrzyskami, na które Stoch otrzymał powołanie.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie rozpoczną się oficjalnie 4 lutego. Dzień później odbędą się kwalifikacje mężczyzn do konkursu na normalnej skoczni. Na 6 lutego zaplanowano rywalizację o medale na normalnej skoczni. W piątek 11 lutego będą kwalifikacje na dużym obiekcie, a kolejnego dnia walka w konkursie indywidualnym. Drużynowe zawody odbędą się 14 lutego.