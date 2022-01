Jest skład polskich skoczków na igrzyska! Doleżal podjął kluczową decyzję

Niedzielny konkurs Pucharu Świata w Zakopanem wygrał Marius Lindvik. Drugie miejsce zajął Karl Geiger, a trzecie Anze Lanisek. Polacy na własnej skoczni i tuż przed igrzyskami zaliczyli fatalny występ. Piotr Żyła był 17., Paweł Wąsek 22., a Stefan Hula 27. Po tym nieudanym konkursi, zgodnie z zapowiedziami, sztab Michała Doleżala ogłosił skład na igrzyska olimpijskie w Pekinie.

Stefan Hula w składzie na igrzyska olimpijskie

Powołana piątka to Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Stefan Hula. Ten ostatni zapewnił sobie wyjazd w ostatniej chwili. Wydaje się, że rywalizował głównie z Maciejem Kotem. Starszy z nich zapunktował jednak w niedzielę i dlatego jedzie na igrzyska.

Na antenie TVP Sport Michal Doleżal zdradził, jaki plan ma sztab dla powołanych zawodników. Wiadomo, że nie wezmą udziały w PŚ w Titisee-Neustadt. Ten czas poświęcą na treningi. - Szlifować, trenować - tego nam trzeba - stwierdził trener polskich skoczków.

Skoczkowie, którzy pojadą na zawody do Niemiec, będą rywalizowali o miejsce na liście rezerwowej. To dlatego, że do 24 stycznia można dokonać jeszcze zmian w składzie. - Taka lista zostanie stworzona na wszelki wypadek - mówił Doleżal.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie rozpoczną się oficjalnie 4 lutego. Dzień później odbędą się kwalifikacje mężczyzn do konkursu na normalnej skoczni. Na 6 lutego zaplanowano rywalizację o medale na normalnej skoczni. W piątek 11 lutego będą kwalifikacje na dużym obiekcie, a kolejnego dnia walka w konkursie indywidualnym. Drużynowe zawody odbędą się 14 lutego.