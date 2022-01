Świetny skok Macieja Kota! Dziewięciu Polaków w konkursie w Zakopanem

Norweg Marius Lindvik okazał się najlepszy w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Do zawodów zakwalifikowało się Polaków, a najlepszymi z nich byli Maciej Kot i Piotr Żyła, którzy zajęli ex aequo 18. miejsce. Początek zawodów o godzinie 16:00.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl