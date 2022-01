Małysz wygadał się i zdradził plan. Mocny krok przed igrzyskami

Szóste miejsce w konkursie drużynowym polskich skoczków to wynik rozczarowujący nawet pomimo osłabień kadry przed zawodami na Wielkiej Krokwi. W przypadku rozmów zawodników i członków sztabu z zawodnikami zszedł jednak na dalszy plan w obliczu myślenia przede wszystkim o składzie na igrzyska w Pekinie, który trzeba będzie podać tuż po weekendzie w stolicy Tatr.

Doleżal nie zdradził składu na Pekin, ale ma go już w głowie. Małysz wskazuje problem kadry

- Nie chcę mówić do przodu, bo w niedzielę jeszcze jest konkurs indywidualny i po nim będziemy decydować, a chcę mieć czystą sytuację. Wtedy ogłosimy skład, ale także plan na działania przed igrzyskami. W głowach mamy już to, co chcemy zrobić, ale potwierdzimy to i ogłosimy po zakończeniu zawodów w Zakopanem - mówił trener Michal Doleżal.

Czech po sobotnim konkursie przyznał, że w skokach niektórych jego podopiecznych brakuje energii. Wskazał m.in. na Piotra Żyłę. To może niepokoić, bo igrzyska w Pekinie są coraz bliżej. Adam Małysz dodał za to jeszcze jeden problem w skokach Polaków. - Nie ma stabilności. Cały czas brakuje tego, aby oddać cztery, pięć dobrych skoków z rzędu. Tak, aby był jakiś sygnał, że jest zdecydowanie lepiej. U nas wydaje się, że zaczyna być lepiej, po czym zaraz pojawiają się gorsze próby.

Bardzo przykry widok w Zakopanem. Doleżal tłumaczy, co się stało

Jest plan na to, co z polską kadrą przed igrzyskami w Pekinie. Najlepsi mają odpuścić weekend w PŚ

Małysz ma jednak pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. - Będę zatem rekomendował trenerowi, aby zawodnicy powołani na igrzyska, udali się przed nimi na obóz treningowy, oddali w spokoju trochę skoków. Żeby mogli tej stabilności nabrać - przyznał czterokrotny mistrz świata w skokach.

Sensacyjny faworyt do wyjazdu na igrzyska. Intrygujące słowa Doleżala

Jaki jest zatem wstępny plan? - Jeśli chodzi o zawody w Titisee-Neustadt, to myślę, że ktoś tam musi pojechać, bo mimo wszystko mamy na tyle tych zawodników, żeby wystąpić w Niemczech, kogoś możemy i powinniśmy tam wystawić. Rozmawiałem już z Michalem, cały czas trwają ustalenia, ale moje zalecenia będą takie, żeby tam nie jechali tam ci, którzy pojadą na igrzyska. Mieliby spokojnie potrenować przez ten tydzień, a potem i tak muszą pojechać do Willingen, skąd kadra wylatuje do Chin. Myślę, że to byłoby idealne rozwiązanie - ocenił Małysz. - Na szlifowanie formy przed samymi igrzyskami jest już, jak wiemy, za późno. Ale ustabilizowanie tych lepszych skoków na pewno mogłoby pomóc - dodał.

Tak wyglądają indywidualne wyniki w Zakopanem. Najmłodszy z Polaków jedynym pozytywem

Małysz o igrzyskach w Pekinie: Cele trzeba mieć wysokie

Przedstawił też konkretny cel PZN-u na igrzyska w Pekinie. - Medal. Na pewno - odpowiedział krótko. - A co mam powiedzieć? Że nie? Z poprzednich igrzysk zawsze przywoziliśmy medal i to naprawdę jest dla nas ważne. Cele trzeba mieć wysokie. Myślę, że z odrobiną szczęścia i super koncentracji to jest cały czas możliwe - przekonywał Małysz.