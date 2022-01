Małysz nie żałuje słów krytyki. I znów uderza. "Nie było żadnego planu"

Polscy skoczkowie zajęli szóste miejsce w sobotnim konkursie drużynowym. Przeciętna pozycja nie powinna dziwić, bo trener Michal Doleżal nie mógł skorzystać z liderów kadry Dawida Kubackiego oraz Kamila Stocha. Ostatecznie w drużynie wystąpili Piotr Żyła, Stefan Hula, Jakub Wolny, a naszym liderem był Paweł Wąsek, który w Zakopanem radzi sobie najlepiej. Konkurs wygrali Słoweńcy z prawie 70-punktową przewagą nad Niemcami oraz Japonią.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w obozie polskich skoczków. "Gdyby Doleżał pił, to wpadłby w cug"

Małysz nie żałuje słów krytyki pod adresem sztabu

Po zawodach do rezultatu polskich skoczków odniósł się Adam Małysz. Stwierdził, że jest umiarkowanie zadowolony. - Dzisiaj naprawdę była szansa nawet na walkę o podium. Jeśli spojrzymy na to, jak ten konkurs przebiegał, jak skakali faworyci Austriacy, czy jak odskoczyli Słoweńcy, to niespodzianki się pojawiały - mówił dyrektor ds. skoków narciarskich w PZN.

Bardzo przykry widok w Zakopanem. Doleżal tłumaczy, co się stało

W składzie na konkurs drużynowy dość nieoczekiwanie znalazł się Stefan Hula. Skoczek ze Szczyrku prezentował dobrą dyspozycję w treningach, ale przez cały sezon raczej nie mógł pochwalić się wysoką dyspozycja. - Dla mnie to nie jest niespodzianka. Stefan naprawdę dobrze skacze podczas treningów. Ma tylko problem z przeniesieniem tego na zawody. Sami się zastanawiamy, jak do tego dochodzi. Dzisiaj skoczył normalnie, to nie były jego najlepsze skoki, ale nie było widać tremy - głośno zastanawiał się Małysz.

Pekin zbliża się wielkimi krokami, a w naszej kadrze wciąż nie widać błysku. Z tego powodu na drużynę i sztab szkoleniowy spada coraz więcej krytyki. Małysz doradza przede wszystkim spokój, bo w takiej sytuacji nerwowe ruchy zadziałają przeciwnie do zamierzonego celu. - Takie zachowanie zawsze było. Zaczynasz szukać pewnych rzeczy, które nie mają zupełnie znaczenia. A to buty, a to kombinezon, a to narty itd. I przez to zaczynasz się totalnie rozbijać. Na szczęście u naszych zawodników tego nie widać. Oni w pełni ufają trenerom. A krytyka? Ona zawsze będzie. Powiedziałem Michałowi Doleżalowi przed podpisaniem z nim kontraktu, że jak będą wyniki, to wszyscy będą go chwalić. Jak będzie słabo, to będzie krytykowany. Podkreśliłem też, że to on jest za tę grupę odpowiedzialny. Też go lubię, dlatego mu czasami współczuję. Ale takie jest ryzyko, kiedy się decyduje na taką funkcję - wyznał Małysz

- Z moich ust też wielokrotnie padały krytyczne słowa. Muszę być czasami krytyczny, bo jestem jego szefem. Jeśli wielokrotnie mówiłem, żeby spróbowali czegoś innego, a ze strony sztabu nie widziałem żadnej reakcji, to wtedy najłatwiej jest dla mnie powiedzieć publicznie, co ja o tym sądzę i do czego bym ich namawiał. Nie mam jednak wpływu na to, co oni zrobią. To dlatego, że oni odpowiadają za tę grupę - dodał dyrektor w PZN.

Nie chciał jednak oceniać, czy sztab wyciąga odpowiednie wnioski w trakcie tego sezonu. - Mogę im doradzać, ale na wnioski ze strony związku przyjdzie czas później. Teraz nie ma co siać paniki. Poprzedni sezon był naprawdę dobry. Teraz coś nie zagrało i wiedzą to wszyscy. Ciężka sytuacja, bo to sezon olimpijski. Musimy jednak skupić się na tym, żeby zawodnicy odzyskali dobre skakania na igrzyska - powiedział 44-letni działacz.

Przed Turniejem Czterech Skoczni Małysz stwierdził, że imprezę noworoczną powinno jechać tylko rzecz naszych zawodników. Wykluczonym jego zdaniem miał być Dawid Kubacki. Niektórzy odebrali to jako atak. Mistrz nie zamierza jednak wycofywać się z tego, co mówił. - Absolutnie nie żałuję żadnych słów krytyki, które padły z moich ust w tym sezonie. Nie atakowałem Dawida, zresztą rozmawiałem z nim o tym. Chciałem, żeby moje słowa dotarły przede wszystkim do trenerów. Myślę, że to w jakimś stopniu się udało. Jeśli chodzi o zawodników, to nigdy nie miałbym pretensji do nich. Wiem, że każdy chce jak najlepiej. Tutaj było to bardziej uderzenie pod kątem trenerów, żeby podali plan. Wtedy nie było żadnego. Nie wiadomo było, jak chcą to naprawić, co zrobić. Patrząc z perspektywy takiej, że jechali z zawodów na zawody i nie ma czasu na to, żeby potrenować jeden, czy dwa dni, to wydało mi się to niekomfortowe - tłumaczył dyrektor.

Skład na Pekin wyłonią Doleżal i jego sztab. "Muszą mieć wolną rękę"

Dziennikarze pytali Małysza, czy jego zdaniem Michal Doleżal jest zbyt pobłażliwym szkoleniowcem. - Ciężko mi powiedzieć, że brakuje mu charakteru lidera. Przeżyłem wielu trenerów. Każdy z nich miał plusy i minusy. Trudno ocenić, który był lepszy - odparł czterokrotny medalista olimpijski.

Sensacyjny faworyt do wyjazdu na igrzyska. Intrygujące słowa Doleżala

W polskiej kadrze trwa walka o igrzyska. Michal Doleżal zapowiedział, że po niedzielnym konkursie odbędzie się narada sztabu, podczas której zapadnie decyzja o ostatecznym składzie na Pekin. Małysz zaprzeczył, jakoby miał mieć udział w wyborze olimpijczyków. - To jest decyzja sztabu i to oni są za to odpowiedzialni. Jeśli będą jednak chcieli usłyszeć ode mnie poradę, to na pewno ją ode mnie dostaną. Rozmawiałem też o tym z prezesem i powiedział, że szkoleniowcy muszą mieć w tej kwestii wolną rękę. To oni są za drużynę odpowiedzialni i wiedzą doskonale co zrobić - podkreślił Adam Małysz.

Decyzja będzie jednak trudna. Wydaje się, że walka toczy się o piąte miejsce. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek to raczej pewniacy na Pekin. Do tej pory w kuluarach mówiło się raczej, że o ostatnie miejsce powalczą Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Tymczasem do walki włączył się też Stefan Hula. - Nie chciałbym być w tej sytuacji. Wolałbym mieć taką sytuację, w której mamy sześć świetnych zawodników, którzy skaczą na podobnym poziomie i mogą walczyć o medale i wtedy muszę jednego poświęcić. (...) Nie chciałbym być w skórze Doleżala. Mimo wszystko postawiłbym na zawodników, którzy w tym momencie są najlepsi - stwierdził był skoczek.

Igrzyska będą nie tylko najważniejszą imprezą sportową sezonu, ale mogą okazać się kluczowe w przypadku przyszłości Doleżala w naszej reprezentacji. Adam Małysz nie postawił jednak jasnego celu przed czeskim trenerem. - Do tej pory stawialiśmy cele z tygodnia na tydzień. Na Zakopane Michal miał wielki cel, ale przez kontuzje Kamila i pozytywny wynik Dawida wszystko runęło. Ciężko zatem teraz dokładać mu na głowę kolejnych zmartwień mówiąc, że na igrzyskach ma być tak i tak - mówił Małysz.

Tak wyglądają indywidualne wyniki w Zakopanem. Najmłodszy z Polaków jedynym pozytywem

Na skoczni, mimo kontuzji, pojawił się Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski chciał spotkać się z kibicami. Zdaniem Adama Małysza to pokazuje, że mimo problemów Stoch jest optymistycznie nastawiony i będzie gotowy na igrzyska. - Ten ostatni trening, który miał tutaj na Wielkiej Krokwi dał mu tyle pewności, że był wkurzony na kontuzję na początku. Później potraktował to jako rzecz normalną. Wie, że jeśli kostka mu na to pozwoli, to może w Pekinie naprawdę zaistnieć - zaznaczył 39-krotny zwycięzca zawodów PŚ.