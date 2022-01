Kołtoń ujawnia nazwisko selekcjonera reprezentacji Polski. "99 procent"

Kwestia wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski od czwartkowego wieczoru wyraźnie przyspieszyła. Właśnie wtedy, w warszawskim hotelu Regent, doszło do spotkania prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z głównym kandydatem do przejęcia Biało-Czerwonych - Adamem Nawałką.

Po spotkaniu pojawiły się informacje, jakoby Nawałka był już praktycznie pewny powrotu do reprezentacji Polski. W piątek po południu za to "Przegląd Sportowy" poinformował, że to nie Nawałka, a Szwajcar Marcel Koller jest faworytem do objęcia polskiej kadry.

Kołtoń: Nawałka selekcjonerem reprezentacji Polski na 99 procent

Jak poinformował Roman Kołtoń, niemal przesądzone jest to, że to jednak Adam Nawałka zostanie nowym-starym selekcjonerem reprezentacji Polski. Miało to być efektem kolejnego spotkania z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Nawałka miałby zostać w najbliższych dniach zaprezentowany na Stadionie Narodowym.

Cyrki i szaleństwo - słyszymy w PZPN. Nawałka może sam sobie przeszkodzić w walce o kadrę

"Adam Nawałka na 99 procent… Słyszę, że „dobra, konkretna atmosfera spotkania" z Cezarym Kuleszą. Prezentacja na PGE Narodowym na dniach" - napisał Kołtoń na Twitterze.