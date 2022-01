Jest skład na konkurs drużynowy w Zakopanem. I to jaki! Doleżal zdecydował

Dwa sobotnie treningi miały zadecydować, których Polaków zobaczymy w sobotnim konkursie drużynowym. Michal Doleżal miał potężny ból głowy, bo pod nieobecność Kamila Stocha i Dawida Kubackiego musi postawić na mocno eksperymentalny skład.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w obozie polskich skoczków. "Gdyby Doleżał pił, to wpadłby w cug"

Doleżal po treningach zdecydował jednak, że w drużynie wystąpią: Piotr Żyła, Stefan Hula, Jakub Wolny, a naszym liderem będzie Paweł Wąsek, który w Zakopanem radzi sobie najlepiej z naszych.

Wąsek przejmuje pałeczkę lidera

Dolezal miał właściwie tylko dwóch pewnych kandydatów. Jednym z nich jest oczywiście Piotr Żyła, ale ten w treningach nie zachwycał. Zachwycił za to drugi z nich, czyli Paweł Wąsek. W pierwszym treningu Polak skoczył 133 metry w trudnych warunkach i przegrał tylko z Ryoyu Kobayashim. To był skok bomba, taki jak oddawał w środowych treningach w Zakopanem. Choć Wąska w Zakopanem miało nie być, to po negatywnych testach radzi sobie naprawdę nieźle. W drugim treningu Wąska już nie zobaczyliśmy. Bo de facto nie było czego sprawdzać, a wszystkie siły skoczek zachowuje na konkurs.

W tle walka o igrzyska. Hula na prowadzeniu

Bardzo równe i stabilne skoki oddaje w Zakopanem za to Stefan Hula, który coraz realniej może myśleć o wyjeździe na igrzyska. W trzech dotychczasowych skokach treningowych zawsze pokonywał Andrzeja Stękała i Jakuba Wolnego, czyli teoretycznie najgroźniejszych kandydatów do miejsca numer 5. Nie jest dziwne więc, że Doleżal zdecydował, że Hula znajdzie się w składzie na sobotni konkurs drużynowy.

Najwięcej znaków zapytania było o tego czwartego do drużyny, bo w Zakopanem na bardzo podobnym poziomie skakali Maciej Kot, Jakub Wolny i Andrzej Stękała. Wolny w sobotnich treningach miał za to najtrudniejsze warunki, a i tak skakał solidnie. Dlatego jego wybór nie może dziwić. Dodatkowo możemy mieć korespondencyjny pojedynek z Hulą o wyjazd na igrzyska.