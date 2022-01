"Musicie ich wysłać do Częstochowy". Dyrektor PŚ żartował z Małyszem o polskich skoczkach.

W piątek skakanie w Zakopanem skończyło się jedynie na występie 47 zawodników w niedokończonej pierwszej serii treningowej. Resztę programu zawodów odwołano ze względu na zbyt silne podmuchy wiatru. Kwalifikacje przeniesiono na niedzielę, a w sobotę zostaną rozegrane dwa treningi, które zastąpią serię próbną przed konkursem drużynowym.

- Nie udałoby się nic rozegrać, dziś skakanie wraz z czasem stawało się niemożliwe - przekazał dziennikarzom dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile. Podmuchy już w momencie odwołania reszty działań zaplanowanych na piątek sięgały nawet 5-6 metrów na sekundę.

Priorytetem dla działaczy FIS-u jest rozegranie w sobotę dwóch serii treningowych i to z udziałem wszystkich zawodników. Dlaczego? - Zawody w Zakopanem są ostatnimi dla reprezentacji przed podaniem składu kadr na igrzyska olimpijskie. Chcemy dać im możliwość sprawdzenia zawodników w jak największej liczbie serii. To dla nas bardzo ważne, chcemy być fair - tłumaczył Włoch.

Co z warunkami w kolejnych dniach? - Mają być lepsze, takie są prognozy. W sobotę powinny być dobre warunki do skakania, w niedzielę też niezłe. Mają się poprawiać z każdym dniem - wskazał Pertile.

Sandro Pertile odniósł się także do trudnej sytuacji polskich skoczków na starcie zawodów w Zakopanem. Przez kontuzję stawu skokowego w konkursach nie wystartuje Kamil Stoch, a po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa wypadł z nich także Dawid Kubacki. Po negatywnych wynikach w piątek udało się do nich przywrócić pierwotnie wycofanego Pawła Wąska i potwierdzić występ Jakuba Wolnego. To wszystko oczywiście we wciąż trudnej atmosferze związanej ze słabszą dyspozycją zawodników.

- Ten sezon jest wymagający, to prawdziwe wyzwania przy wszystkich trudnościach dla polskich skoczków. Byłem na górze z Adamem Małyszem i żartowałem: Musicie wysłać ich do Częstochowy przed igrzyskami, na Jasną Górę - śmiał się Pertile. - Jestem jednak pewny, że możecie wrócić do dobrej formy i skoczkowie jeszcze będą ważną częścią walki w czołówce w Pekinie - dodał działacz.

Nowy plan weekendu podczas Pucharu Świata w Zakopanem:

sobota, 15 stycznia:

13:30 - oficjalny trening (2 serie)

16:00 - konkurs drużynowy

niedziela, 16 stycznia:

14:30 - kwalifikacje

16:00 - konkurs indywidualny

