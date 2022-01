Znakomite wieści ws. Kamila Stocha! Lekarz kadry zdradził nowe szczegóły

W środę przed treningiem Kamil Stoch podkręcił kostkę. Początkowo zakładano delikatny uraz, jednak z czasem pojawił się obrzęk, co zmusiło Polaka do przeprowadzenia dodatkowych badań. Te nie pozostawiły wątpliwości. - Trzeba 2-3 tygodni, żeby Kamil był w stanie skakać - powiedział Aleksander Winiarski w rozmowie ze Sport.pl. Na szczęście nic nie wskazuje na to, aby był zagrożony jego start w igrzyskach olimpijskich w Pekinie.

Najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia Kamila Stocha przekazał w rozmowie z TVP Sport lekarz polskiej kadry, Aleksander Winiarski. - Jest zdecydowanie lepiej ze stawem skokowym Kamila. Obrzęk jest dużo mniejszy, znacznie poprawił się zakres ruchów, znacznie mniejsze są też dolegliwości bólowe. Uważam, że bardzo dobrą pracę wykonali fizjoterapeuci. Wszystko idzie w dobrym kierunku - przyznał Winiarski.

Kamil Stoch w czwartek opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie swojej kostki, na której było widać różne kolory. Według Aleksandra Winiarskiego to znakomite informacje. - Tak, to proces jak najbardziej pozytywny. Krwiak zmienia swoją barwę z czerwonego, na taki siny, potem przechodzi w żółty. Optymistyczne jest to, że obrzęk zszedł tak szybko. To bardzo ważne - dodał Winiarski.

Nadal nie ma pewności, czy Kamil Stoch będzie miał okazję na oddanie choćby jednego skoku treningowego przed wylotem do Pekinu. Aleksander Winiarski jest jednak optymistą. - Myślę, że jest szansa. Wszystko będziemy na bieżąco kontrolować, przeprowadzimy dodatkowe badania w tygodniu. Jestem optymistą, bo te pierwsze dni były naprawdę ważne. Widać duży postęp - zakończył lekarz polskiej kadry.

Jeśli rehabilitacja nogi Stocha będzie przebiegała szybko, to może się okazać, że na skoczni zobaczymy go jeszcze w ostatni weekend stycznia. To podczas zawodów w Willingen. Najbardziej realny scenariusza zakłada jednak, że Polak wróci do konkursów dopiero podczas igrzysk w Pekinie. Te ruszają na początku lutego.