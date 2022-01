Kamil Stoch był załamany. "Na początku szok. Mam dość"

W środę przed treningiem Kamil Stoch podkręcił kostkę. Początkowo zakładano delikatny uraz, jednak z czasem pojawił się obrzęk, co zmusiło Polaka do przeprowadzenia dodatkowych badań. Te nie pozostawiły wątpliwości. - Trzeba 2-3 tygodni, żeby Kamil był w stanie skakać - powiedział Aleksander Winiarski w rozmowie ze Sport.pl. Co z występem Stocha na zimowych igrzyskach olimpijskich?

Kamil Stoch był załamany. "Mam dość"

W czwartek trzykrotny mistrz olimpijski opublikował w sieci zdjęcie przedstawiające rehabilitowaną nogę. - Kolorki wyszły już dziś, a nie za 4-5 dni - napisał 34-latek. Dał tym samym nadzieję, że jego powrót do skakania może potrwać krócej niż niektórzy przewidywali. Teraz polskich skoczek przyznaje, że najgorsze były pierwsze chwile po tym, jak doznał kontuzji.

- Na początku był szok. Że jak to się mogło w ogóle stać?! Później masa obaw, bo pojawiły się wstępne diagnozy, które nie wykluczały nawet zerwanych więzadeł pobocznych. Po godzinie od razu noga zaczęła puchnąć, ale badania i analiza wyników wykluczyły najgorsze scenariusze, czyli zerwanie więzadeł czy pęknięcie kości - przyznał w rozmowie dla "Przeglądu Sportowego" Stoch. Później poczuł jednak ulgę, bo dowiedział się, że prawdopodobnie zdąży na igrzyska.

Bezsilność i załamanie, to uczucia, które towarzyszył najlepszemu polskiemu skoczkowi. - Mam dość, w środę byłem naprawdę zły i podłamany, żeby znowu powiedzieć delikatnie. W pewnym sensie straciłem grunt pod nogami. Tylko przemyślałem to na spokojnie i wiem, że narzekanie nic mi nie da. Kompletnie nic! Mogę tylko myśleć pozytywnie i szukać drogi do poprawy w takim momencie. Staram się to robić - podkreślił dwukrotny triumfator klasyfikacji generalnej PŚ.

Jeśli rehabilitacja nogi Stocha będzie przebiegała szybko, to może się okazać, że na skoczni zobaczymy go jeszcze w ostatni weekend stycznia. To podczas zawodów w Willingen. Najbardziej realny scenariusza zakłada jednak, że Polak wróci do konkursów dopiero podczas igrzysk w Pekinie. Te ruszają na początku lutego.