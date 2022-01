Koronawirus w kadrze skoczków! Dopadł Polaków tuż przez PŚ w Zakopanem

W składzie polskich skoczków na konkursy Pucharu Świata w Zakopanem znalazło się początkowo 12 zawodników. W czwartek okazało się, że Michał Doleżal będzie mógł liczyć tylko na dziesięciu skoczków. To przez pozytywne wyniki na obecność koronawirusa u dwóch biało-czerwonych.

Kubacki i Wąsek nie wystąpią w Zakopanem

- Dawid Kubacki i Paweł Wąsek otrzymali pozytywny wynik testu na Covid-19 i nie wystartują w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. W najbliższy weekend na Wielkiej Krokwi powalczy 10 reprezentantów Polski - czytamy w komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.

To poważne osłabienie dla naszej reprezentacji, która w sobotę będzie musiała zmierzyć się w konkursie drużynowym bez dwóch podstawowych zawodników tej zimy. Polacy nie są jednak jedynymi, którzy otrzymali pozytywny wynik. Wcześniej padła informacja o tym, że koronawirusa potwierdzono także u jednego z członków sztabu Japończyków.

Przypomnijmy, że w środę potwierdzono nieobecność Kamila Stocha podczas PŚ w Zakopanem. To przez kontuzję, której doznał podczas rozruchu przed treningiem. Początkowo zakładano delikatny uraz, jednak z czasem pojawił się obrzęk, co zmusiło Polaka do przeprowadzenia dodatkowych badań. Te nie pozostawiły wątpliwości. - Trzeba 2-3 tygodni, żeby Kamil był w stanie skakać - powiedział Aleksander Winiarski w rozmowie z Sport.pl.

Na skoczni im. Stanisława Marusarza nasz kraj reprezentować będą zatem: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot, Tomasz Pilch, Klemens Murańka, Kacper Juroszek i Stefan Hula. Kwalifikacje w piątek o 18:00. Na 15:30 zaplanowany został oficjalny trening.