Absolutny hit. Walter Hofer wydał romans! Żona Stocha zauważa: Bezprawnie

Walter Hofer to austriacki działacz sportowy, były dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. W 2018 roku ogłosił, że sezon 2019/2020 będzie jego ostatnim w roli dyrektora Pucharu Świata w skokach narciarskich. Obecnie jest konsultantem przy pracach nad planem organizacji konkursów skoków narciarskich na igrzyskach olimpijskich w Val di Fiemme w 2026 roku.

Ewa Stoch: Z wizerunku zawodników skorzystano bezprawnie

Walter Hofer zdecydował się napisać książkę. Nosi ona tytuł: An-Tin-Ji. Więcej niż sport, więcej niż miłość. Ma 150 stron i nie byłoby w sumie nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że jest romansem. Na okładce widać wizerunki skoczków - m.in. Kamila Stocha.

Fakt ten skomentowała żona Kamila Stocha - Ewa Bilan-Stoch. - Z kim mogę skontaktować się w sprawie okładki? Z wizerunku zawodników skorzystano bezprawnie - napisała żona trzykrotnego złotego medalisty igrzysk olimpijskich na Twitterze.

Na ciekawą rzecz zwrócił uwagę Adam Bucholz. Zauważył, że na oryginalnej okładce książki z Niemiec nie ma skoczków.

- Walter Hofer zaskoczył chyba wszystkich. Nie opublikował wspomnień czy dziennika, nie dał się namówić na wywiad-rzekę przez któregoś z czołowych dziennikarzy sportowych. Napisał i wydał powieść, w dodatku romans – jest tu wszystko, czego potrzeba: ciekawie zarysowani główni bohaterowie, ich dramatyczne losy z happy-endem w wypadku jednego z nich i wielką niewiadomą co do losów drugiego, dynamiczne tło akcji, w dodatku bardzo współczesne, bliskie wielu kibicom skoków i sportu w ogóle. Do tego – wątek polski, który z pewnością zyska uznanie czytelników na Wisłą - czytamy w opisie książki na stronie motyleksiazkowe.pl.

