Wyjazd Kamila Stocha na igrzyska jest zagrożony? Ekspert nie ma wątpliwości

Kamil Stoch nie wystartuje w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem z powodu naderwanej torebki stawowej oraz naderwanych więzadeł w stawie skokowym. Polski Związek Narciarski poinformował, że dwukrotnego zdobywcę Kryształowej Kuli zastąpi Jan Habdas.

Na rozgrzewce przed środowym treningiem Kamil Stoch podkręcił kostkę i początkowo nic nie wskazywało na tak poważny uraz. - Kamil Stoch podkręcił kostkę na rozgrzewce. Dlatego dziś nie będzie skakał w treningu kadry na Wielkiej Krokwi. Ale jego start w Pucharze Świata w Zakopanem jest niezagrożony - mówił sekretarz generalny PZN Jan Winkiel.

Sytuacja okazała się nie być jednak tak dobra. Niedługo później okazało się, że u trzykrotnego mistrza olimpijskiego pojawił się obrzęk, w związku z czym przeszedł on szczegółowe badania. Te nie pozostawiły wątpliwości, że Stocha czeka kilkutygodniowa przerwa do skakania, co wyklucza jego występ w najbliższy weekend w Zakopanem.

- Za nami badania. Na szczęście kości są całe, ale Kamil Stoch ma naderwaną torebkę stawową, więzadła są naderwane, jest duży obrzęk. Trzeba dużo czasu, żeby to się wygoiło na 100 procent. Trzeba 2-3 tygodni, żeby Kamil był w stanie skakać - przekazał Sport.pl doktor Aleksander Winiarski.

"Kamil zdąży dojść do siebie"

Sporo wskazuje na to, że Stoch nie wystąpi też w konkursach Pucharu Świata w Titisse-Neustadt (22-23 stycznia). Jak uraz wpłynie na przygotowania naszego skoczka do konkursów, które odbędą się na igrzyskach olimpijskich w Pekinie? Kwalifikacje do konkursu na skoczni normalnej odbędą się 11 lutego.

- Moim zdaniem zostało na tyle dużo czasu do igrzysk olimpijskich, że Kamil zdąży dojść do siebie i wrócić na skocznię. Przy tego typu urazie przerwa od skakania trwa około dwa tygodnie. Po tym okresie, przy intensywnych zabiegach terapeutycznych, Kamil powinien być w stanie wrócić pomału do skakania - w rozmowie z portalem Sportowefakty.wp.pl powiedział Rafał Kot, były fizjoterapeuta polskiej kadry skoczków.

I dodał: - W przypadku Kamila taka przerwa może zadziałać na plus. Dlatego nie rozdzierajmy szat. Kamil jest pod świetną opieką. Zajmuje się nim doktor Winiarski. Bądźmy dobrej myśli.

Rywalizacja w Pucharze Świata w Zakopanem rozpocznie się w piątek, gdy odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Na sobotę z kolei zaplanowano konkurs drużynowy. Relacja na żywo na Sport.pl.